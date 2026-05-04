Bahienses en Liga Nacional: los 18 triples de Ferro ante Chañares, el inicio de Atenas y lo que viene

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Ninguna posibilidad le dio Ferro a Chañares (James Craik, Córdoba), donde juega la bahiense Maitena Vázquez, al que venció 89 a 56, en el primer partido de las semifinales de la Liga Nacional Femenina.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En este cruce de Conferencias, el verde mostró su superioridad desde el inicio, con ventaja física en todas las posiciones y altos porcentajes de tiros para ir consolidando la diferencia, tras ganar el cuarto inicial 26-9 y el primer tiempo, 50 a 22.

Maitena punta el tiro de Lucila Sampietro.

El último campeón ratificó su condición de favorito, en una serie que se disputa al mejor de tres y continuará en la localidad cordobesa el sábado y, de ser necesario un tercero, será el domingo.

Curiosamente, el verde convirtió y lanzó más triples (18-48/37%) que dobles (10-23) y libres (15-21).

La escolta bahiense estuvo en cancha 26m38, convirtiendo 5 puntos (1-6 en triples y 1-2 en libres), más 6 rebotes y 2 recuperos.

En la otra serie, Obras venció a El Talar, 71 a 55. En la visita se lesionó su figura, Luciana Delabarba, al minuto de juego.

Permanencia

Atenas, equipo que tiene cuerpo técnico bahiense (José Luis Pisani, DT y Lisandro De Tomasi, asistente), comienza esta noche la serie permanencia frente a Argentino, como local, desde las 21, en el estadio “Estructuras Pretensa Atenas”.

La serie se jugará al mejor de cinco, continuando el miércoles, en el mismo escenario. El tercer punto irá en el “Fortín de Las Morochas”, el domingo 10 de mayo, desde las 11.05, televisado por TyC Sports. El cuarto duelo, en caso de ser necesario, también será en Junín, el martes 12 de mayo, a partir de las 22.10, con televisación de TyC Sports.

Lichi De Tomasi y Jose Pisani, en el banco griego.

Finalmente, si es necesario un quinto, será en Córdoba, el domingo 17 de mayo, a partir de las 11.05, televisado.

Atenas completó la fase regular con 13 triunfos y 23 caídas. Sin embargo, a pesar del récord negativo, cerró la primera fase mostrando su mejor versión en los triunfos, de visitante, ante La Unión de Formosa (84-82) y Oberá (82-78), quedando a sólo un triunfo de la salvación.

Argentino cosechó en fase regular 7 triunfos y 29 derrotas, incluído el cambio de entrenador: Adrián Capelli por Diego Camún.

La Reclasificación

Ya están confirnados siete de los ocho protagonistas de la Reclasificación, dependiendo del quinto partido entre Obras e Instituto, a disputarse mañana martes.

Bandeja de Lucas Faggiano.

Por el momento, Boca (5º), donde juega Lucas Faggiano, y Ferro (6º), con Jano Martínez y el pringlense Valentín Bettiga, tienen rival: el xeneize irá ante Oberá (4º), donde están Alejo Azpilicueta y el juvenil Albano Costa, y el verde, contra Regatas Corrientes (3º).

La serie entre Regatas y Ferro está prevista para los días 8, 10, 13, 15 y 18 de mayo, mientras que el cruce entre Oberá-Boca irá el 9, 11, 14, 16 y 19.

Gran temporada está teniendo Jano Martínez.

Aún restan definirse los rivales de Independiente (Oliva), con Valentín Duvanced, que dejó en el camino a La Unión, y de Gimnasia (Comodoro) y Quimsa, donde está Fausto Ruesga.

Si pasa Obras se medirán Quimsa (1°)-Independiente (9°) y Gimnasia (2°)-Obras (7°).

En caso de clasificar Instituto: Quimsa (1°)-Instituto (10°) y Gimnasia (2°)-Independiente (9°).