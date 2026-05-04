Súper Rugby Américas: tras la fecha 10, resultados, posiciones y lo que vendrá

La novedad que arrojó la décima fecha del Súper Rugby Américas, disputada el fin de semana, fue que cambió de manos el liderazgo de la competencia de franquicias de rugby.

Dogos XV (Córdoba) es el nuevo número 1 de la competencia a cuatro fechas para que culmine la fase clasificatoria. En caso de asegurarse ese puesto, los cordobeses tendrán ventaja de localía hasta la final.

Este cambio en la punta se dio en parte por la derrota que sufrió Pampas el último viernes ante Capibaras XV en Rosario por 28 a 21. Marcó la segunda derrota consecutiva para el equipo dirigido por Juan Manuel Leguizamón, que contó en el segundo tiempo con la participación de los bahienses Francisco Lusarreta y Nahuel Zunini.

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Pampas resignó entre 8 y 10 puntos importantes justamente ante los rosarinos y previamente ante Dogos XV (derrota por 43-28 en suelo cordobés).

Además, Dogos XV se quedó con un importante éxito como local el sábado ante los tucumanos de Tarucas, por 18-13 en cancha del club Córdoba Athletic. Le sacó tres puntos de ventaja al XV bonaerense.

La lucha entre los cuatro de arriba es cada vez más intensa porque queda poco para las semifinales y todavía no está nada dicho. Hoy el cuadro lo completan Capibaras XV (3º) y Selknam (4º). Más atrás vienen Tarucas (5º) y Peñarol (6º) que mantienen posibilidades de ingresar a los cruces.

Por la décima fecha Selknam superó el sábado a Peñarol 41-26, mientras que en el partido restante Yacaré XV y Cobras Brasil igualaron en 25.

La undécima fecha abre el viernes próximo con Capibaras XV-Yacaré XV en cancha del club Santa Fe RC y continuará el sábado 9 con Selknam-Dogos XV en el Saint George's College (Santiago de Chile).

El domingo jugarán Cobras Brasil-Peñarol en el estadio Estádio Nicolau Alayon (San Pablo) y le pondrán el cierre a la undécima fecha Pampas-Tarucas en el CASI (Buenos Aires) el lunes 11.