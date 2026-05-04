Franco Pennacchiotti debutó con buenos números en Huracán de Trelew

En acción: el bahiense tuvo un buen debut. Foto: Diario Jornada.

El fin de semana se produjo el debut de Franco Pennacchiotti en Huracán de Trelew, equipo que lidera invicto la clasificación en el torneo Apertura "Eddie Roberson" de la Asociación de Básquetbol del Este de Chubut (ABECh).

El ex Villa Mitre aportó 15 puntos y 9 rebotes en 23 minutos, para la cómoda victoria del Globo ante Germinal de Rawson por 91 a 48, para extender su invicto a seis cotejos en igual cantidad de presentaciones.

La competencia se juega a dos ruedas y tendrá los correspondientes playoffs para definir al ganador del primer semestre.

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Huracán de Trelew es el bicampeón de los torneos Apertura y Clausura de la temporada 2025.

El escolta del Globo es Deportivo Madryn, que a su vez será el próximo rival del club de casaca roja. Que, por otra parte, incorporó en las últimas horas al centro cordobés Santiago Bruera, de 28 años y 2m06 con paso por la Liga Nacional con Instituto, Olímpico y Comunicaciones y por la Liga Argentina con Atenas (Patagones), Barrio Parque, Lanús y Gimnasia (La Plata), entre otros.

En Deportivo Madryn había sonado también el nombre del interno bahiense Javier Bollo.