Eran médicos las cuatro víctimas del choque en el sector del Abra de la Ventana

Producto del fuerte impacto, el C3 que ocupaban las víctimas terminó adentro de una zanja.

Las autoridades confirmaron que los cuatro fallecidos a raíz de un fuerte choque registrado ayer cerca del Abra de la Ventana, eran médicos con domicilio en Capital y el conurbano, que regresaban de una fiesta en una estancia de Tornquist.

Hoy están programadas las autopsias de los cuerpos de Talía Araceli Mansilla (29), María de los Milagros Chirinos (28), Ezequiel Agustín Quaglio (31) y Laura Camila Díaz Sandoval (26), quien era colombiana y estudiaba Medicina en Argentina.

Mansilla era de Lanús; Chirinos y Quaglio, de Caballito; y Díaz Sandoval había nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

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Las víctimas fatales viajaban en un Citröen C3 conducido por Juan Ignacio Daulerio (28), que es el único sobreviviente de la colisión producida a la altura del kilómetro 227 de la ruta provincial 76.

Al menos hasta las últimas horas Daulerio, oriundo de la CABA, recibía asistencia en una sala común del hospital municipal "Doctor Alberto Castro" de Tornquist.

En aquel sanatorio también se atendió a Griselda Buchanan (47) y a Alejandro Daniel Prezzi (47), ocupantes del otro auto involucrado en el siniestro vial.

Ellos circulaban a bordo de un Ford Focus y terminaron con fracturas, pero también están fuera de peligro. La pareja se dirigía a Las Grutas para disfrutar de unas vacaciones y procedía de Olavarría.

"Curvas pronunciadas"

Un funcionario tornquistense explicó que en el lugar del hecho hay “curvas pronunciadas y banquinas irregulares”, que pueden provocar la pérdida del control del vehículo por parte de conductores que no conocen esa zona.

En base a peritajes iniciales, Daulerio habría volanteado ante la presencia de una curva, al parecer "mordió" la banquina y el coche se desplazó hacia el carril contrario, donde el C3 embistió al Focus.

Como consecuencia del violento impacto, el Citröen se despistó, salió despedido en dirección a una zanja cercana a la banquina y "chocó contra la pared rocosa" del cerro Ventana.

"Una de las chicas (fallecidas) llegó a mandarle un mensaje o una llamada de auxilio a su padre. La pareja del Focus se salvó porque se activaron los airbags", indicó el informante.

"Hay accidentes con mucha frecuencia. Al volantear, si se muerde la banquina, el auto sale disparado. No creo que hayan ido a mucha velocidad porque, si hubiese sido así, hubieran salido volando y no hubiesen chocado contra el Focus", finalizó la fuente consultada. (Con información de Clarín)