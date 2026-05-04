Carmen de Patagones: un fuerte choque causó dos heridos
Una mujer y una menor, que ocupaban uno de los vehículos, fueron trasladadas preventivamente al hospital Pedro Ecay.
Dos personas fueron trasladadas hoy al hospital Pedro Ecay, luego de protagonizar un fuerte choque en la intersección de las calles Chile y Bertorello, de Carmen de Patagones.
Pasadas las 7, según confirmaron las fuentes consultadas, colisionaron un Volkswagen Gol, que transitaba por Chile, y un Ford Fiesta, que lo hacía por Bertorello.
Producto del impacto, ambos vehículos quedaron sobre una de las esquinas, en sentido contrario al que circulaban
Por el impacto, la conductora y una acompañante (menor de edad) de uno de los vehículos fueron trasladadas al centro asistencial para su revisacion, mientras que el único ocupante del otro auto resultó ileso (agencia Carmen de Patagones).