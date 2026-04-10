Digitalización y georreferenciación: buscan implementar códigos QR en el cementerio de Dorrego

El Concejo Deliberante de Coronel Dorrego está avanzando en un novedoso proyecto, inédito en nuestra región, para implementar un sistema de identificación digital con código QR en el ámbito del cementerio municipal, con el fin de vincular las sepulturas con información histórica, biográfica y comunitaria de las personas allí inhumadas.

El proyecto de resolución, que ya fue aprobado por mayoría en el recinto deliberativo, es iniciativa de un vecino de la ciudad, Ramiro Alonso, y de inmediato cosechó el visto bueno del oficialismo. Ahora llegará el turno del proyecto de ordenanza para que sea formalmente implementado.

El sistema ya está siendo utilizado en distintos lugares del planeta e incluso en nuestro país. Entre los puntos que establece el proyecto, su implementación permitiría facilitar la accesibilidad y la georreferenciación de tumbas, nichos y bóvedas a quienes transiten por el cementerio; preservar la memoria histórica y social de los vecinos de Coronel Dorrego, y facilitar el acceso público a información biográfica y patrimonial mediante herramientas tecnológicas.

Además, promovería la participación de familiares y organizaciones comunitarias en la construcción de la memoria local, y sumaría herramientas tecnológicas innovadoras en la gestión del patrimonio municipal.

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Según el proyecto, de este modo el cementerio se transformaría también en un espacio de memoria viva, donde familiares, investigadores, estudiantes y visitantes puedan conocer la historia local a través de las trayectorias de sus habitantes.

"Este sistema contribuirá además a fortalecer el patrimonio cultural del municipio, promover la participación de las familias en la construcción de la memoria colectiva y preservar historias que muchas veces permanecen invisibilizadas o se pierden con el paso del tiempo", señala el proyecto.

Cómo será la implementación

La puesta en funcionamiento del sistema tendría, en principio, dos instancias principales.

La primera de ellas consiste en la realización de un relevamiento de los datos con los que cuenta el Ejecutivo municipal respecto de la cantidad de personas inhumadas en el cementerio: cantidad de tumbas en tierra, nichos y bóvedas, así como la sistematización de los datos en una base de datos.

A partir de la confección del sistema informático, también se podrá ubicar con facilidad la tumba que se desee visitar. Todo esto se podrá visualizar en una pantalla ubicada al ingreso del lugar.

Posteriormente, se crearía el sistema de códigos QR para luego colocarlos en las tumbas individuales. De esta manera, al escanear el código con un teléfono celular, el usuario podrá acceder a una plataforma digital donde se visualizará información vinculada a la persona fallecida. Los familiares de la persona fallecida deberían abonar solo el costo mínimo de la placa donde será grabado el QR, conjuntamente con los gastos de cementerio.

Para todo esto se contará con la colaboración de la Escuela Técnica local.

Ya con el sistema en funcionamiento, al escanear el código QR con un teléfono celular, el usuario podrá acceder a una plataforma digital donde se visualizará información vinculada a la persona fallecida.

Allí aparecerán datos como nombre y apellido, fecha de nacimiento y fallecimiento, datos biográficos, historia familiar, actividad laboral o profesional, participación comunitaria, cultural, social o deportiva, fotografías u otros documentos históricos y cualquier otro dato de interés que los familiares deseen compartir.

Objetivos

Entre los objetivos específicos que tiene la puesta en funcionamiento del sistema se encuentran facilitar la accesibilidad y la georreferenciación de tumbas, nichos y bóvedas a quienes transiten por el cementerio de Coronel Dorrego, y preservar la memoria histórica y social de los vecinos del distrito.

También se propone facilitar el acceso público a información biográfica y patrimonial mediante herramientas tecnológicas; promover la participación de familiares y organizaciones comunitarias en la construcción de la memoria local, e incorporar herramientas tecnológicas innovadoras en la gestión del patrimonio municipal.