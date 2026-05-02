La 50ª Exposición Rural de Tornquist abre sus tranqueras a toda la zona

La Asociación Rural de Tornquist realizará este sábado la apertura oficial de la 50ª Exposición Rural, Industrial, Comercial y de Turismo, una edición especial que reafirma el regreso de la muestra tras un breve intervalo sin actividad.

El predio de la entidad organizadora ya se encuentra listo para recibir a productores, familias y vecinos de esta ciudad y toda la región, en una jornada que combina lo mejor de la genética bovina y equina con un plan de actividades pensado para toda la comunidad.

Al respecto, el presidente de la entidad, Julio Mayol, señaló que la decisión de retomar las muestras el año pasado se profundiza en este aniversario con un objetivo claro: fortalecer el rol social de la institución.

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“No solo debemos ocuparnos de la defensa de los intereses de los productores afiliados a CARBAP, sino también del bienestar de toda la comunidad”, afirmó.

La programación de este sábado comenzará a primera hora, ya que entre las 8 y las 12 será el ingreso de hacienda bovina y el concurso de terneros del Sudoeste. Paralelamente, a las 8.30 comenzará la jura de reproductores machos en caballos criollos, mientras que una hora más tarde será el turno de las hembras, y a las 10 se servirá un desayuno de cortesía.

Posteriormente, a las 11 será uno de los momentos más esperados de la muestra, con el acto inaugural, que contará con la presencia de autoridades municipales, directivos de la Sociedad Rural Argentina y de la Federación Agraria. También habrá un emotivo homenaje a las cabañas lanares y bovinas que fueron fundadoras de la institución.

Por la tarde, la agenda continuará a las 13.30 con el concurso de terneros, mientras que a las 16 se disputará la primera serie clasificatoria del aparte campero. A las 17 será la mesa ganadera, un espacio de debate técnico con la participación de especialistas y productores, mientras que el cierre del día está previsto para las 20, con la entrega de premios, una peña y el show de Aye Reguera y Musiqueros.

Al respecto, Mayol destacó que la entidad retomó la senda de las muestras el año pasado y que para este aniversario decidieron profundizar el carácter comunitario del evento. También destacó la importancia de las jornadas técnicas.

La exposición continuará mañana con las pruebas de aparte campero, la demostración de perros pastores y un espectáculo folklórico a cargo de La Entramada, mientras que el lunes 4 de mayo, desde las 10, se realizará el remate de terneros a cargo de Ganadera Salliqueló.