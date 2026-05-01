Patagones: un salto de calidad para la Unidad Sanitaria de San Blas

Luego de varios años sin servicio, la Unidad Sanitaria de Bahía San Blas puso en funciones el servicio de rayos, una incorporación clave para fortalecer el sistema de salud local y mejorar la atención de vecinos y visitantes.

El acto estuvo encabezado por el intendente Ricardo Marino, acompañado por el secretario de Salud, Martín Calvo, el delegado local, Rubén Ventura, personal de salud y miembros de la comunidad.

La incorporación del nuevo equipamiento permitirá realizar diagnósticos de manera más rápida y eficiente en la localidad, evitando traslados innecesarios y brindando una respuesta inmediata ante distintas situaciones de salud. La puesta en marcha del servicio, esto permite evitar derivaciones innecesarias y resolver urgencias en la propia Unidad Sanitaria.

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"Después de 22 años, San Blas vuelve a tener un equipo de rayos, lo que representa una enorme alegría”, destacó el secretario de Salud. En ese sentido, Martín Calvo subrayó que no hubiese sido posible “sin la decisión política del intendente de acompañar este proyecto de salud”.

Rubén Ventura, por su parte, puso en valor “el trabajo conjunto”. “Los proyectos políticos se transforman en hechos cuando hay decisión y trabajo en equipo, con el compromiso de quienes trabajan diariamente por la comunidad”.

También se pronunció el responsable de la Unidad Sanitaria. "Esto va a ayudar muchísimo a descomprimir el hospital Ecay, y es una gran ayuda para la sociedad, especialmente para quienes tenían que hacer largos traslados para una radiografía que ahora se podrá realizar acá”, señaló doctor Romero Leguizamón. (agencia Patagones)