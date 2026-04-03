Grietas, fisuras y corrosión: reclaman por el puente sobre el río Colorado en la RN22

Una gran preocupación está generando desde hace varios meses el estado del puente de la ruta nacional 22, sobre el río Colorado, que conecta la localidad homónima con La Adela. El panorama es tal que ya se está advirtiendo sobre un "peligro inminente de accidentes".

Esta situación no es nueva, sino que se viene advirtiendo desde hace tiempo sin que nadie tome una decisión al respecto. La construcción, que conecta las provincias de La Pampa y Río Negro, se constituye hoy como una vía clave para el tránsito pesado hacia Vaca Muerta, más allá de ser un paso casi obligado para quienes quieren viajar desde y hacia el Valle Rionegrino. Sin embargo, toda la estructura registra un deterioro progresivo ante la falta de controles de peso por parte de la Nación.

El estado de deterioro es tal que los vehículos hoy deben atravesar el puente casi a paso de hombre. Incluso, en los últimos días se han difundido varias imágenes en redes sociales que muestran deformaciones en las juntas, fisuras en vigas y corrosión en las armaduras. Algunos videos llegan a mostrar cómo parte de la estructura se sostiene con tacos de madera.

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Por supuesto, todo esto ha generado una gran preocupación en quienes lo recorren habitualmente, además de autoridades y vecinos de toda esa zona.

En este marco, días atrás desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro se solicitó un informe al Distrito XX de la Dirección de Vialidad Nacional, en Viedma, sobre el estado estructural del puente a partir de las denuncias y los videos difundidos.

"Es una preocupación permanente —aseguró el titular del área, Alejandro Echarren—. El tránsito pesado a Vaca Muerta, más toda la actividad productiva de la zona, hace que el puente no se encuentre en buenas condiciones".

El funcionario rionegrino aseguró que a partir del estado de la estructura y la repercusión que tuvieron en internet algunas imágenes y videos difundidos por usuarios, se reclamó que la DVN presentara información al respecto y también aclarara cuáles son las acciones proyectadas para poner en condiciones el paso sobre el río.

"Es toda una zona con altísimo tránsito, y el mayor volumen de camiones ingresa por ahí, en especial el de Vaca Muerta, lo que nos termina generando una complicación extra —aseguró—. Los análisis técnicos sobre el estado del puente, además del ingreso de camiones en forma permanente y la falta de control de tránsito pesado de Vialidad en todas las rutas, hacen que ese combo sea preocupante".

En ese sentido, explicó que la información debería ser remitida "a la brevedad" para determinar los pasos a seguir.

"Este paso pertenece a Vialidad Nacional con jurisdicción en Río Negro. Nos alertan los informes y las imágenes difundidas, por lo que pedimos de forma urgente que nos detallen qué acciones tomará el organismo nacional", enfatizó.

Para Echarren, el mantenimiento óptimo de esta conexión interprovincial resulta indispensable no solo para el resguardo de los vecinos que la transitan a diario, sino por su peso económico y productivo a nivel regional.

"Es un puente con mucho tránsito pesado. La mayoría de la carga de arena para Vaca Muerta ingresa por la Ruta Nacional 22 a través de ese paso, además de todas las actividades que tienen que ver con la producción de Río Negro y el uso particular de los vecinos", concluyó.

Desde 2020

El presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grun, señaló que el deterioro del puente se dio a partir del año 2020, con el incremento del tránsito pesado.

"Esto se da fundamentalmente por el transporte de arena silícea desde Entre Ríos hacia Vaca Muerta. La ruta nacional 22 y otras vías, como la 151, sufrieron las consecuencias de este tránsito porque Vialidad Nacional no controla el peso de los camiones", advirtió.

Al respecto, el funcionario señaló que "el panorama resulta muy complicado y existe un peligro inminente de accidentes".

"Por eso le exigimos a Vialidad Nacional un informe sobre el estado estructural y la carpeta de rodamiento, que presenta severas deformaciones", señaló.