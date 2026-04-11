Fatiga terminal y riesgo de colapso: cuál es la situación del puente de Río Colorado

Nuevas voces se alzaron en los últimos días para advertir y pedir respuestas urgentes sobre el estado crítico del puente ubicado sobre la ruta nacional 22, que conecta La Adela (La Pampa) con Río Colorado (Río Negro).

La estructura, considerada una de las principales arterias de ingreso y egreso a la Patagonia argentina, presenta grietas longitudinales y transversales de gran magnitud, desprendimientos de concreto que dejan expuestas las armaduras de hierro a la corrosión y juntas de dilatación completamente destruidas.

De acuerdo a fuentes técnicas, la vibración que se registra al paso de vehículos pesados evidencia que la capacidad de resiliencia del material ha llegado a su límite.

Lo que agrava aún más la situación es la actual contradicción entre el estado real del puente y las regulaciones vigentes. A pesar de que la normativa de Vialidad Nacional establece un límite de 40 toneladas para la circulación de cargas, en el terreno se observa el tránsito constante de formaciones que superan ampliamente ese peso.

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Es más, en algunos casos, la carga real sobrepasa por cinco o seis veces lo que la estructura debería soportar en su estado actual. Peor aún: el propio ente de control ha instalado cartelería que establece que se permite la circulación de cargas de hasta 60 toneladas, un peso que -según los especialistas- acelera el proceso de colapso y coloca a los conductores en una zona de peligro tanto legal como físico.

Ante este panorama, el especialista en Logística Internacional y experto en Corredores Bioceánicos, Ricardo Partal Silva, advirtió que “el estado de la infraestructura física es el termómetro que mide la competitividad y, sobre todo, la seguridad de una nación”.

“Hoy, las imágenes y registros audiovisuales de uno de los pasos más críticos de Argentina nos devuelven un diagnóstico alarmante”, aseveró.

Al respecto, también cuestionó la falta de avance en obras que ya cuentan con estudios técnicos aprobados.

“La solución no es un misterio para el Estado. Existe un proyecto con estudios técnicos aprobados desde hace más de una década que contempla la construcción de un puente paralelo -afirmó-. El hecho de que este estudio lleve diez años sin ejecutarse es una muestra de que el costo de la inacción será, inevitablemente, mucho mayor que el de la obra misma”.

Para Partal Silva, la situación actual de la estructura bien puede denominarse “en puente de la desidia”.

“Seguir transitando por él, bajo las condiciones actuales, es jugar una ruleta rusa logística. El colapso de esta vía no solo implicaría una tragedia humana potencial, sino que dejaría aislada a la región patagónica, interrumpiendo el flujo de insumos básicos, energía y comercio internacional”, sostuvo.

Por ello, consideró necesario que la DVN tome cartas cuanto antes para evitar problemas mayúsculos.

“Instamos a Vialidad Nacional a realizar una inspección de emergencia, restringir las cargas de manera efectiva y, de una vez por todas, dar inicio a la obra del puente paralelo que el país espera desde hace diez años -manifestó-. La logística de hoy debe mirar al mañana, pero para eso, primero debemos asegurar que el camino que pisamos hoy no se desmorone”.

Carta a Vialidad Nacional

A través de una carta formal al titular de la Dirección de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, el propio Partal Silva denunció los problemas que actualmente se observan en el puente entre Río Colorado y La Adela, enumerando peligros potenciales como grietas profundas, exposición de armaduras oxidadas y un agotamiento peligroso de sus apoyos.

En el texto, el directivo hace hincapié en la cuestión del peso de los vehículos que circulan por sobre la estructura: según la denuncia, el tránsito simultáneo de camiones de gran porte provoca que la estructura soporte hasta seis veces su capacidad de carga segura, sometiéndola a esfuerzos de flexión para los que no está apta.

"La inacción representa una amenaza directa contra la vida de los ciudadanos que lo transitan a diario", advierte la carta.

Además, reclama la implementación de un proyecto de duplicación de calzada y construcción de un puente paralelo -que cuenta con estudios aprobados desde hace más de diez años-, que nunca fue ejecutado.

Por ello, se pide que se lleve a cabo una inspección técnica de urgencia por parte de ingenieros especialistas; la aplicación de restricciones de carga reales y acordes al deterioro actual, y un informe detallado sobre el estado del proyecto de la nueva estructura y sus plazos de licitación.

Desde Río Negro

Por esta misma cuestión, días atrás, desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, se había solicitadoó un informe al Distrito XX de la Dirección de Vialidad Nacional, en Viedma, sobre el estado estructural del puente a partir de las denuncias y los videos difundidos en redes sociales.

"Es una preocupación permanente —había asegurado el titular del área, Alejandro Echarren—. El tránsito pesado a Vaca Muerta, más toda la actividad productiva de la zona, hace que el puente no se encuentre en buenas condiciones".

El funcionario rionegrino había recalcado que a partir del estado de la estructura y la repercusión que tuvieron en internet algunas imágenes y videos difundidos por usuarios, se reclamó que la DVN presentara información al respecto y también aclarara cuáles son las acciones proyectadas para poner en condiciones el paso sobre el río.

"Es toda una zona con altísimo tránsito, y el mayor volumen de camiones ingresa por ahí, en especial el de Vaca Muerta, lo que nos termina generando una complicación extra —había dicho—. Los análisis técnicos sobre el estado del puente, además del ingreso de camiones en forma permanente y la falta de control de tránsito pesado de Vialidad en todas las rutas, hacen que ese combo sea preocupante".

En ese sentido, había reclamado que la información fuera remitida "a la brevedad" para determinar los pasos a seguir.

"Este paso pertenece a Vialidad Nacional con jurisdicción en Río Negro. Nos alertan los informes y las imágenes difundidas, por lo que pedimos de forma urgente que nos detallen qué acciones tomará el organismo nacional", enfatizó.

Al respecto, había advertido que el mantenimiento óptimo de esta conexión interprovincial resulta indispensable no solo para el resguardo de los vecinos que la transitan a diario, sino por su peso económico y productivo a nivel regional.

"Es un puente con mucho tránsito pesado. La mayoría de la carga de arena para Vaca Muerta ingresa por la Ruta Nacional 22 a través de ese paso, además de todas las actividades que tienen que ver con la producción de Río Negro y el uso particular de los vecinos", había dicho.