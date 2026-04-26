La tormenta de lluvia y viento causó daños en Carmen de Patagones 

Caida de postes, ramas y algunos arboles, fue el saldo, hasta el momento, del temporal de viento y lluvia desarrollado en la region este domingo.

Los daños, según fuentes oficiales, se dieron en Villa del Carmen, en la plaza Chacabuco y Villa Morabdo, entre otros sectores afectados.

En estos lugares trabajan las áreas de Defensa Civil, Espacios Verdes, Tránsito y Servicios Públicos, con el apoyo de una cuadrilla de la empresa EDES.

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El alerta naranja por fuertes vientos en la región se extenderán, en principio, hasta las 18. Luego regirá un alerta amarilla, también por la misma razón. (Agencia Carmen de Patagones)