La tormenta de lluvia y viento causó daños en Carmen de Patagones
El fenómeno se está dando en distintas partes del Sudoeste Bonaerense.
Caida de postes, ramas y algunos arboles, fue el saldo, hasta el momento, del temporal de viento y lluvia desarrollado en la region este domingo.
Los daños, según fuentes oficiales, se dieron en Villa del Carmen, en la plaza Chacabuco y Villa Morabdo, entre otros sectores afectados.
En estos lugares trabajan las áreas de Defensa Civil, Espacios Verdes, Tránsito y Servicios Públicos, con el apoyo de una cuadrilla de la empresa EDES.
El alerta naranja por fuertes vientos en la región se extenderán, en principio, hasta las 18. Luego regirá un alerta amarilla, también por la misma razón. (Agencia Carmen de Patagones)