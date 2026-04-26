Viento, suspensiones y cortes de luz: el alerta naranja muestra su peor cara en Bahía Blanca

El viento se está haciendo sentir en las calles de Bahía Blanca en la tarde del domingo.

Más allá de las alertas naranja y amarillo que rigen desde el Servicio Meteorológico Nacional desde la madrugada de hoy hasta la madrugada del lunes por este fenómeno y por lluvias, sus efectos se están notando en la ciudad y en toda la región.

Ya desde la tarde del sábado, desde el municipio bahiense se habían suspendido todas las actividades para la tarde de hoy, a lo que se sumó la información del cierre de todas las sucursales de la Cooperativa Obrera hasta, en principio, las 18. En ese momento, también se había informado que el partido que Olimpo iba a disputar por el Federal A se postergaba hasta el lunes por las condiciones climáticas; la Liga del Sur y la Asociación Bahiense de Básquet suspendieron su programación de hoy.

En estos momentos, las calles de la ciudad están prácticamente vacías. Más allá de algunos transeúntes que se ven obligados a salir por una razón u otra, las fuertes ráfagas —que se estima que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora— están generando un caos en la ciudad, con basura y ramas desparramadas, y hasta algunos contenedores volcados por la acción del viento.

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Además, en algunos lugares de la ciudad se están informando cortes de electricidad. Entre ellos, de acuerdo con lo que informan algunos oyentes a LU2, se encuentran San Agustín, Millamapu, barrio Cenci, Floresta, ProCreAr, Pahiuen y aledaños.

En ese sentido, desde la prestataria EDES se informó a La Nueva. que los problemas se deben a inconvenientes en la red de media tensión, afectando -por un lado- a los barrios Los Muñecos, Molina Campos, Pahiuen y aledaños y -por otro- a Harding Green, Las Cañitas, Novaterra y alrededores.

También se informó que se está trabajando en la solución, aunque con precaución dadas las condiciones climáticas imperantes.

La situación no se circunscribe solo a Bahía Blanca. Otros distritos, como Villarino, Coronel Rosales y Tornquist, ya informaron de la suspensión de actividades mientras se mantengan las actuales condiciones.

Según el SMN, el alerta naranja por vientos se extenderá hasta las 18, aunque desde ese momento continuará rigiendo una advertencia de nivel amarillo para todo el Sudoeste Bonaerense hasta la medianoche. Desde esa hora hasta las 6 del lunes, el alerta amarillo por vientos se circunscribirá a la zona de la costa bonaerense, incluyendo a nuestra ciudad, Punta Alta, Pehuen Co y Monte Hermoso, por ejemplo, además de todo el territorio de Coronel Dorrego.

Además, hasta las 18 de este domingo también rige un alerta amarillo por lluvias en toda la región.