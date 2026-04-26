Por la alerta naranja, la Cooperativa Obrera cerró sus sucursales en Bahía

En el marco del alerta naranja por viento y lluvias vigente para Bahía Blanca, la Cooperativa Obrera informó que este domingo cerró sus sucursales como medida preventiva.

La decisión fue adoptada tras la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional y la recomendación de Defensa Civil de evitar la circulación, con el objetivo de priorizar la seguridad de asociados y trabajadores.

Según detallaron en un comunicado, la medida se enmarca en el escenario de inestabilidad previsto para la jornada, que tendrá su momento más crítico durante la tarde, con ráfagas intensas y precipitaciones.

Además, indicaron que con el correr de las horas se evaluará la situación y, en caso de que finalice el alerta naranja, las sucursales podrían volver a abrir a partir de las 18.

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Desde la entidad agradecieron la comprensión y solicitaron a la comunidad acompañar las recomendaciones de los organismos oficiales ante las condiciones climáticas adversas.