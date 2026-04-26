Por la alerta naranja, la Cooperativa Obrera cerró sus sucursales en Bahía
La medida fue tomada por recomendación de Defensa Civil ante las condiciones meteorológicas previstas para este domingo. Evaluarán reabrir a partir de las 18.
En el marco del alerta naranja por viento y lluvias vigente para Bahía Blanca, la Cooperativa Obrera informó que este domingo cerró sus sucursales como medida preventiva.
La decisión fue adoptada tras la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional y la recomendación de Defensa Civil de evitar la circulación, con el objetivo de priorizar la seguridad de asociados y trabajadores.
Según detallaron en un comunicado, la medida se enmarca en el escenario de inestabilidad previsto para la jornada, que tendrá su momento más crítico durante la tarde, con ráfagas intensas y precipitaciones.
Además, indicaron que con el correr de las horas se evaluará la situación y, en caso de que finalice el alerta naranja, las sucursales podrían volver a abrir a partir de las 18.
Desde la entidad agradecieron la comprensión y solicitaron a la comunidad acompañar las recomendaciones de los organismos oficiales ante las condiciones climáticas adversas.