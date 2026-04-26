Liniers disfrutó de una noche redonda: "Necesitábamos esto después de un año tan duro"

El Club Atlético Liniers celebró junto a su comunidad algunas buenas noticias, que sirven para cicatrizar otras viejas heridas que quedaron luego del paso de las catástrofes climatológicas que azotaron a Bahía en los últimos años.

Con un pequeño acto que fue seguido por socios, hinchas, jugadores, exjugadores y exdirectivos, y chicos de distintas disciplinas junto a sus familias, el club de la Avenida reinauguró y presentó en sociedad las mejoras y el reacondicionamiento de dos espacios fundamentales para el funcionamiento de la institución: el natatorio Alberto "Beto" Pelizario y el gimnasio de básquet "Hernán Sagasti".

"Caí cuando fuimos a la cancha de básquet y vi a los chicos con sus papás, eso fue realmente impresionante. Vi a gente con muchos años en el club, con mucha historia. Como que se alinearon los planetas y vimos lo que logramos, ¿no?", le contó el presidente de Liniers, Pedro Peñalva, a La Nueva.

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De la ceremonia, que se llevó a cabo antes del duelo ante Olimpo por la LBB Oro del básquetbol local, también formó parte el intendente municipal Federico Susbielles y Ariel Blázquez en representación de Profertil, la empresa que apadrinó a Liniers como parte del programa "Clubes de pie"

"Nos infla el pecho de orgullo haber ganado los espacios, haber dejado una cancha de básquet y el natatorio igual o mejor de lo que estaba antes. Esto fue un esfuerzo muy grande, un año durísimo, donde gracias a Dios tuvimos el apoyo de Profertil y del Municipio. Del socio, de los papás, de los nenes y la misma sociedad. El año pasado largamos un bono contribución que fue de mucha ayuda y recibimos mucho apoyo. Todo eso se refleja en esto, en lo que vivimos", remarcó Peñalva.

"Creo que la lista para agradecer es extensa, pero Codimat es una empresa que nos apoyó desde el minuto cero. Estando destruidos, nos abrió sus puertas para poner en pie, se portaron excelente. Hay mucha gente que nos ha dado una mano, la lista es interminable, cuando había que llevar un camión de tierra para resembrar la cancha de Primera o hacer otras cosas, todos, todos, nos dieron una mano", agregó.

-Durante tu discurso agradeciste a los padres que siguieron llevando a los chicos cuando no tenían donde entrenar, ¿qué significa recuperar estos espacios desde lo organizativo para el día a día?

-Que los padres hayan seguido llevando a los chicos cuando no tenían donde entrenar marca el sentido de pertenencia. Y ganar estos espacios nos oxigena muchísimo para que puedan entrenar. El año pasado, por ejemplo, el básquet jugó todo el año de visitante y los chicos pudieron entrenar en espacios muy reducidos, combinando con vóley que cedió su parte para que pudieran practicar. Lo mismo sucedió con el natatorio, y le agradezco a H20 por su predisposición para hacernos un lugar para albergar a todos los chicos e institutos con los que nosotros tenemos convenios. Sé que hicieron un trabajo quirúrgico para poder acomodar los horarios y que nosotros podamos cumplir con nuestros compromisos. Hoy tenerlo en funcionamiento es un golpe grande de calidad y nos da mucho oxigeno a la operatividad del día a día.

-¿Sentís que hubo un acercamiento del hincha/socio en este último tiempo?

-Nos quedamos sorprendidos en el último tiempo, se acercaron muchos socios preguntando en qué podían ayudar, que contáramos con ellos. Desde cosas materiales hasta el acompañamiento de trabajo, que no es menos, hasta entregar su tiempo que tiene una persona. Que te donen su tiempo no tiene precio.

Aunque las instalaciones de Liniers funcionaron como centro de evacuados y de acopio durante la inundación, el club sufrió fuertemente las consecuencias del clima. Algo que sumó a otros sinsabores en el último tiempo, por lo que la celebración vivida el último jueves significó, en cierto punto, una linda caricia para aquellos que componen el club.

"La verdad que lo que vivimos fue hermoso porque necesitábamos esto, fue un año muy muy duro. Mirás hacia atrás y te das cuenta que sorteamos un montón de cosas, y las tenemos que seguir sorteando. Recuperamos dos espacios fundamentales de la avenida, pero tenemos que seguir haciendo cosas, como mejorar las canchas de voley, los techos, nos toca el Zibecchi... es el día a día. Esto para nosotros es un respiro, es decir 'lo logramos', pero siempre falta algo más, siempre tenemos que seguir creciendo. Y, obviamente, con errores, virtudes y de buena fe lo logramos y estamos muy contentos por la gente que se acercó al club", insistió Pedro.

-¿Qué trabajos se realizaron puntualmente?

-Nosotros tuvimos un trabajo de fondo que fue la pileta, que pensábamos que era una obra solo para cambiar las chapas y resultó mucho más, tuvimos la buena fortuna que nos acompañó Grupo Sur. Si bien tuvimos un presupuesto que fue pago por Profertil, Grupo Sur, en silencio, nos dio una mano muy grande también. Se cambiaron todas las chapas, los perfiles... un trabajo de fondo, es una obra de aproximadamente 150 mil dólares. También se refeccionaron los vestuarios, con cerámicos, sanitarios, duchas, todo nuevo. Fue un trabajo grande. Me llenó de satisfacción al ver los chicos con capacidades diferentes, que estaban todos felices de ver el lugar así, para eso se trabaja: para la sociedad, para el socio, para todos en general.

Mientras que en el Hernán Sagasti se vio un cambio de fisonomía, más allá de un renovado y flamante piso de parqué.

Por caso, se quitaron las plateas ubicadas detrás de los bancos de suplentes, se derrumbó la oficina ubicada en el fondo y se ganó espacio. También se colocaron butacas detrás del aro que da a calle 12 de Octubre y sobre el lateral lindero a la cancha de fútbol.

Además, el reestreno fue ideal para Liniers porque el gran marco de público que acompañó al equipo disfrutó de una muy buena victoria ante Olimpo por 92 a 77.

"En la cancha de básquet se hizo todo el piso nuevo, con la empresa Flex Sport, que también se portó excelente desde el día uno. Se pintó, se arreglaron canaletas, chapas del gimnasio, se ganó espacio de la cancha para entrenar. Encima, lo pudimos coronar con el triunfo hacia Olimpo, fue todo redondo", reconoció Pedro.

-Remarcaste en tu discurso que Liniers es familia...

-Es que Liniers es eso, son los papás, los mamás acompañando a los nenes. Eso no tiene valor. Liniers siempre se manejó así, tenemos que volver a los que son las subcomisiones de padres, es entendible que hoy los tiempos son cortos, pero todo minuto o segundo a nosotros nos ayuda mucho.

-Con esto ya reinaugurado, ¿el objetivo pasa a ser terminar de reacondicionar el Zibecchi?

-El corazón del club es el Zibecchi, tenemos proyectado, si Dios quiere, tratar de dejar una de las canchas de sintético operativa, pero la realidad es que los valores son muy altos. Los recursos son los ingresos de la cuota y no mucho más, con eso tratamos de solventar los gastos, profes, que también hay que agradecer porque pusieron todo desde el minuto cero y son chicos que están al pie del cañón todos los días. Hoy tenemos que abocarnos al Zibecchi, todos los cañones y nuestro esfuerzo tiene que estar ahí. Ahora pudimos habilitar una cancha más y el chico que tomó la licitación de la cantina le está poniendo mucho trabajo y dedicación, algo que sirve también para que los chicos, los padres o la gente se acerque a comer algo o se queden. Todo eso ayuda a seguir fomentando el sentido de pertenencia.

-Si bien remarcarse que Liniers es mucho más que eso, el fútbol y su plantel superior siempre son un poco la clave, decidieron apostar a un nuevo proyecto con muchos chicos del club...

-Es el volver a las bases y ya estaba proyectado el año pasado, pero por la urgencia de completar el plantel no lo pudimos hacer. Hay chicos de Liniers entrenando y jugando en distintos clubes de AFA, tenemos un semillero muy bueno y terminamos trayendo 18 jugadores de afuera. Hoy tenemos, fácil, 70% del plantel con chicos del club, obviamente que no podes poner a todos porque necesitan un acompañamiento, sobre todo por gente de experiencia. Pero esto se empezó y se va a terminar: Liniers va a ser representado por un alto porcentaje de chicos nacidos en el club, a eso apuntamos. Es inviable que Liniers tenga tres jugadores del club. Ya quedó demostrado que ningún equipo nos ha pasado por arriba, somos competitivos. Estamos muy contentos en ese sentido.

En definitiva, Liniers y toda su comunidad vivió como hacía un tiempo no pasaba, una noche redonda, con obras, mejoras, su comunidad y un triunfo...

"Liniers es esto, es familia, una forma de vida; Liniers son los chicos. Cuando necesitamos una mano, se acercaron muchísimas personas. La hinchada pintó la tribuna, ofreció sus servicios, los padres... lo único que tengo para decir es gracias y sigamos por este camino que vamos bien. Vamos bien y vamos a salir", cerró el presidente.