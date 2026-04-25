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Panamá 2026.

Argentina finalizó en la tercera colocación los Juegos Suramericanos de la Juventud

Brasil volvió a quedarse con el medallero, como en las tres ediciones anteriores. El podio lo completó Venezuela, por apenas una presea más de oro.

Agostina Hein y Sebastián Montero, su entrenador. Fotos: prensa Panamá 2026

La delegación nacional finalizó los IV Juegos Suramericanos de la Juventud en la tercera posición, gracias a sus 32 medallas de oro obtenidas.

En total, la Argentina cosechó 105 podios, con 39 preseas de plata y 34 de bronce.

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Como ocurriera en las tres ediciones previas de este evento, Brasil fue el ganador, totalizando 157, con 58 de oro.

El podio lo completó Venezuela, con 33 doradas; mientras que el local Panamá cosechó 6 primeros puestos.

Así quedó el medallero final:

1 - Brasil: 58-51-48 (157)
2 - Venezuela: 33-21-29 (83)
3 - Argentina: 32-39-34 (105)
4 - Colombia: 26-19-44 (89)
5 - Chile: 18-15-27 (60)
6 - Ecuador: 15-28-21 (64)
7 - Perú: 13-15-19 (47)
8 - Panamá: 6-6-17 (29)
9 - Uruguay: 4-6-7 (17)
10 - Guyana: 3-1-3 (7)
11 - Paraguay: 1-8-8 (17)
12 - Bolivia: 0-1-7 (8)
13 - Curazao: 0-0-1 (1)
Sin medallas finalizaron Aruba y Surinam.

*Referencias: oro-plata-bronce (total)

Todas las medallas de Argentina

Oro
1 - Juan Álamo (judo, -55 kg)
2 - Benjamín Casas (lucha, 71 kg)
3 - Thiago Carvallo (judo, 66 kg)
4 - Agostina Hein (natación, 800 metros libres)
5 - Agostina Hein (natación, 200 medley)
6 - Matías Chaillou (natación, 100 metros libres)
7 - Cecilia Dieleke (natación, 50 espalda)
8 - Argentina (natación, posta 4x100 libres mixto), con Hein, Santillán, Aguilar, Chaillou, Hopmeier, Lamberti y Angiolini
9 - Argentina (futsal femenino)
10 - Cecilia Dieleke (natación, 100 metros espalda)
11 - Agostina Hein (natación, 200 metros libres)
12 - Argentina (natación, posta 4x100 combinados femenina), con Dieleke, Liz Dos Santos, Chain y Hein
13 - Argentina (tiro con arco, equipo recurvo mixto), con Isabella Chorvat y Gabriel Tonina
14 - Eugenia García Berbel (gimnasia artística, salto)
15 - Gabriel Tonina (tiro con arco, recurvo)
16 - Edgardo Peralta (boxeo, -60 kg)
17 - Santiago Giménez (boxeo, -70 kg)
18 - Agostina Hein (natación, 100 metros mariposa)
19 - Malena Santillán (natación, 200 metros espalda)
20 - Argentina (natación, posta 4x100 libres femenino), con Angiolini, Di Pace, Catalina Dos Santos y Hein
21 - Agostina Hein (natación, 200 metros mariposa)
22 - Laila Chain (natación, 50 metros libres)
23 - Agostina Hein (natación, 400 metros libres)
24 - Pedro Olmos (atletismo, salto en largo)
25 - Melisa González (taekwondo, 63 kg)
26 - Argentina (tenis, dobles femenino), con Sol Larraya y Sofía Meabe
27 - Felipe Bond (atletismo, 800 metros)
28 - Dante Pagani (tenis, singles)
29 - Sol Larraya (tenis, single)
30 - Ana Giuliano (golf)
31 - Lisandro Fontana (karate, +68 kg)
32 - Zoe Gorski (atletismo, 3000 metros)

Plata
1- Delfina Rodríguez (surf, SUP race)
2- Maia Panunzio (judo, -52 kg)
3 - Laureano Verón (lucha grecorromana, 80 kg)
4 - Isabella Assmann (surf, bodyboard)
5 - Joaquín Rosato (surf, SUP)
6 - Malena Santillán (natación, 800 libres)
7 - Laila Chain (natación, 200 medley)
8 - Laila Chain (natación, 50 espalda)
9 - Benjamín Fernández De Landa (gimnasia, individual general)
10 - Argentina (gimnasia, equipo masculino), con Fernández De Landa, Manoli, Aita, Pendino y Di Pasquale
11 - Laila Chain (natación, 100 metros espalda)
12 - Matías Chaillou (natación, 100 metros espalda)
13 - Máximo Aguilar (natación, 200 metros libres)
14 - Argentina (futsal masculino)
15 - Argentina (natación, posta 4x100 combinados masculina), con Chaillou, Fontana, Hopmeier y Aguilar
16 - Argentina (tiro con arco, equipo masculino recurvo), con Gabriel Tonina y Thiago Barbieri
17 - Belén Giménez (tiro con arco, compuesto femenino)
18 - Isabella Chorvat (tiro con arco, recurvo femenino)
19 - Melanie Avebedo (boxeo, -60 kg)
20 - Jeremías Manzelli (boxeo, -55 kg)
21 - Thiago Pizzini (natación, 1500 metros libres)
22 - Laila Chain (natación, 100 metros mariposa)
23 - Cecilia Dieleke (natación, 200 metros espalda)
24 - Ciro Conrad (natación, 200 metros espalda)
25 - Argentina (natación, posta 4x100 libres masculino), con Aguilar, Chaillou, Conrad y García Berbel
26 - Matías Chaillou (natación, 50 metros libres)
27 - Malena Santillán (natación, 400 metros libres)
28 - Argentina (natación, posta 4x100 combinados mixto), con Dieleke, Fontana, Chaillou y Hein
29 - Argentina (fútbol mascullino)
30 - Zoe Gorski (atletismo, 1500 metros)
31 - Álvaro Matricardi (pesas, 65 kg)
32 - Olivia Conesa (atletismo, 100 metros llanos)
33 - Mateo Gaona (taekwondo, kyorugui +73 kg)
34 - Franco Aguirre (karate, kata individual)
35 - Juana Echeverría (atletismo, salto con garrocha)
36 - Bemjamín Chelia (tenis, single)
37 - Olivia Conesa (atletismo, 200 metros llanos)
38 - Irene Pernía (atletismo, 3000 metros)

39 - Santiago Gallardo (karate, -61 kg)

Bronce
1- Santiago Chrisjohn (lucha, -60 kg)
2 - Uma Valdez (judo, 63 kg)
3 - Samuel Spinaci (lucha grecorromana, 55 kg)
4 - Juan Cruz Giannini (surf, bodyboard)
5 - Argentina (tiro con arco, equipo recurvo femenino), con Isabella chorvat y Bianca González
6 - Argentina (tenis de mesa, equipo mixto), con Asmu, Varela, Salusso y Frías
7 - Matías Chaillou (natación, 50 espalda)
8 - Argentina (gimnasia, equipo femenino), con Arballo, García Berbel, Chimenti, Begnes y Navarro
9 - Matías Chaillou (natación, 50 metros mariposa)
10 - Guadalupe Angiolini (natación, 50 metros mariposa)
11 - Benjamín Fernández De Landa (gimnasia artística, suelo)
12 - Santino Zilli (boxeo, 80 kg)
13 - Sofía Chimenti (gimnasia artística, salto)
14 - Mateo Mayer (natación, 1500 metros libres)
15 - Matías Chaillou (natación, 100 metros mariposa)
16 - Eugenia García Berbel (gimnasia artística, suelo)
17 - Argentina (triatlón, relevo mixto), con Scliar, Carletto, Lucoratolo y Wendler
18 - Argentina (fútbol bandera)
19 - Thiago Pizzini (natación, 400 metros libres)
20 - Martina Barroso (taekwondo, poomsae)
21 - Juana Marino (atletismo, lanzamiento de martillo)
22 - Bautista Liendro (taekwondo, kyorugui -48 kg)
23 - Santino Reynoso (atletismo, 5000 metros marcha)
24 - Trinidad Bigetti (taekwondo, kyorugui -49 kg)
25 - Zoe Capolongo (taekwondo, kyorugui -55 kg)
26 - Catalina Borrelli (esgrima, sable femenino)
27 - Marcos Larivey (taekwondo, kyorugui -73 kg)
28 - Leonel Imboden (taekwondo, kyorugui -55 kg)
29 - Camila Martínez (taekwondo, kyorugui +63 kg)
30 - Ulises Di Tella (esgrima, florete)
31 - Clara Eliçabe (esgrima, espada)
32 - Román Talavera (levantamiento de pesas, 98 kg)
33 - Ornela Pérez (atletismo, impulsión de la bala)
34 - Argentina (básquet 3x3 femenino), con Peralta, Menarvino, Arévalo y Suárez 

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