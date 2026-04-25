Argentina finalizó en la tercera colocación los Juegos Suramericanos de la Juventud

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

La delegación nacional finalizó los IV Juegos Suramericanos de la Juventud en la tercera posición, gracias a sus 32 medallas de oro obtenidas.

En total, la Argentina cosechó 105 podios, con 39 preseas de plata y 34 de bronce.

Como ocurriera en las tres ediciones previas de este evento, Brasil fue el ganador, totalizando 157, con 58 de oro.

El podio lo completó Venezuela, con 33 doradas; mientras que el local Panamá cosechó 6 primeros puestos.

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Así quedó el medallero final:

1 - Brasil: 58-51-48 (157)

2 - Venezuela: 33-21-29 (83)

3 - Argentina: 32-39-34 (105)

4 - Colombia: 26-19-44 (89)

5 - Chile: 18-15-27 (60)

6 - Ecuador: 15-28-21 (64)

7 - Perú: 13-15-19 (47)

8 - Panamá: 6-6-17 (29)

9 - Uruguay: 4-6-7 (17)

10 - Guyana: 3-1-3 (7)

11 - Paraguay: 1-8-8 (17)

12 - Bolivia: 0-1-7 (8)

13 - Curazao: 0-0-1 (1)

Sin medallas finalizaron Aruba y Surinam.

*Referencias: oro-plata-bronce (total)

Todas las medallas de Argentina

Oro

1 - Juan Álamo (judo, -55 kg)

2 - Benjamín Casas (lucha, 71 kg)

3 - Thiago Carvallo (judo, 66 kg)

4 - Agostina Hein (natación, 800 metros libres)

5 - Agostina Hein (natación, 200 medley)

6 - Matías Chaillou (natación, 100 metros libres)

7 - Cecilia Dieleke (natación, 50 espalda)

8 - Argentina (natación, posta 4x100 libres mixto), con Hein, Santillán, Aguilar, Chaillou, Hopmeier, Lamberti y Angiolini

9 - Argentina (futsal femenino)

10 - Cecilia Dieleke (natación, 100 metros espalda)

11 - Agostina Hein (natación, 200 metros libres)

12 - Argentina (natación, posta 4x100 combinados femenina), con Dieleke, Liz Dos Santos, Chain y Hein

13 - Argentina (tiro con arco, equipo recurvo mixto), con Isabella Chorvat y Gabriel Tonina

14 - Eugenia García Berbel (gimnasia artística, salto)

15 - Gabriel Tonina (tiro con arco, recurvo)

16 - Edgardo Peralta (boxeo, -60 kg)

17 - Santiago Giménez (boxeo, -70 kg)

18 - Agostina Hein (natación, 100 metros mariposa)

19 - Malena Santillán (natación, 200 metros espalda)

20 - Argentina (natación, posta 4x100 libres femenino), con Angiolini, Di Pace, Catalina Dos Santos y Hein

21 - Agostina Hein (natación, 200 metros mariposa)

22 - Laila Chain (natación, 50 metros libres)

23 - Agostina Hein (natación, 400 metros libres)

24 - Pedro Olmos (atletismo, salto en largo)

25 - Melisa González (taekwondo, 63 kg)

26 - Argentina (tenis, dobles femenino), con Sol Larraya y Sofía Meabe

27 - Felipe Bond (atletismo, 800 metros)

28 - Dante Pagani (tenis, singles)

29 - Sol Larraya (tenis, single)

30 - Ana Giuliano (golf)

31 - Lisandro Fontana (karate, +68 kg)

32 - Zoe Gorski (atletismo, 3000 metros)

Plata

1- Delfina Rodríguez (surf, SUP race)

2- Maia Panunzio (judo, -52 kg)

3 - Laureano Verón (lucha grecorromana, 80 kg)

4 - Isabella Assmann (surf, bodyboard)

5 - Joaquín Rosato (surf, SUP)

6 - Malena Santillán (natación, 800 libres)

7 - Laila Chain (natación, 200 medley)

8 - Laila Chain (natación, 50 espalda)

9 - Benjamín Fernández De Landa (gimnasia, individual general)

10 - Argentina (gimnasia, equipo masculino), con Fernández De Landa, Manoli, Aita, Pendino y Di Pasquale

11 - Laila Chain (natación, 100 metros espalda)

12 - Matías Chaillou (natación, 100 metros espalda)

13 - Máximo Aguilar (natación, 200 metros libres)

14 - Argentina (futsal masculino)

15 - Argentina (natación, posta 4x100 combinados masculina), con Chaillou, Fontana, Hopmeier y Aguilar

16 - Argentina (tiro con arco, equipo masculino recurvo), con Gabriel Tonina y Thiago Barbieri

17 - Belén Giménez (tiro con arco, compuesto femenino)

18 - Isabella Chorvat (tiro con arco, recurvo femenino)

19 - Melanie Avebedo (boxeo, -60 kg)

20 - Jeremías Manzelli (boxeo, -55 kg)

21 - Thiago Pizzini (natación, 1500 metros libres)

22 - Laila Chain (natación, 100 metros mariposa)

23 - Cecilia Dieleke (natación, 200 metros espalda)

24 - Ciro Conrad (natación, 200 metros espalda)

25 - Argentina (natación, posta 4x100 libres masculino), con Aguilar, Chaillou, Conrad y García Berbel

26 - Matías Chaillou (natación, 50 metros libres)

27 - Malena Santillán (natación, 400 metros libres)

28 - Argentina (natación, posta 4x100 combinados mixto), con Dieleke, Fontana, Chaillou y Hein

29 - Argentina (fútbol mascullino)

30 - Zoe Gorski (atletismo, 1500 metros)

31 - Álvaro Matricardi (pesas, 65 kg)

32 - Olivia Conesa (atletismo, 100 metros llanos)

33 - Mateo Gaona (taekwondo, kyorugui +73 kg)

34 - Franco Aguirre (karate, kata individual)

35 - Juana Echeverría (atletismo, salto con garrocha)

36 - Bemjamín Chelia (tenis, single)

37 - Olivia Conesa (atletismo, 200 metros llanos)

38 - Irene Pernía (atletismo, 3000 metros)

39 - Santiago Gallardo (karate, -61 kg)

Bronce

1- Santiago Chrisjohn (lucha, -60 kg)

2 - Uma Valdez (judo, 63 kg)

3 - Samuel Spinaci (lucha grecorromana, 55 kg)

4 - Juan Cruz Giannini (surf, bodyboard)

5 - Argentina (tiro con arco, equipo recurvo femenino), con Isabella chorvat y Bianca González

6 - Argentina (tenis de mesa, equipo mixto), con Asmu, Varela, Salusso y Frías

7 - Matías Chaillou (natación, 50 espalda)

8 - Argentina (gimnasia, equipo femenino), con Arballo, García Berbel, Chimenti, Begnes y Navarro

9 - Matías Chaillou (natación, 50 metros mariposa)

10 - Guadalupe Angiolini (natación, 50 metros mariposa)

11 - Benjamín Fernández De Landa (gimnasia artística, suelo)

12 - Santino Zilli (boxeo, 80 kg)

13 - Sofía Chimenti (gimnasia artística, salto)

14 - Mateo Mayer (natación, 1500 metros libres)

15 - Matías Chaillou (natación, 100 metros mariposa)

16 - Eugenia García Berbel (gimnasia artística, suelo)

17 - Argentina (triatlón, relevo mixto), con Scliar, Carletto, Lucoratolo y Wendler

18 - Argentina (fútbol bandera)

19 - Thiago Pizzini (natación, 400 metros libres)

20 - Martina Barroso (taekwondo, poomsae)

21 - Juana Marino (atletismo, lanzamiento de martillo)

22 - Bautista Liendro (taekwondo, kyorugui -48 kg)

23 - Santino Reynoso (atletismo, 5000 metros marcha)

24 - Trinidad Bigetti (taekwondo, kyorugui -49 kg)

25 - Zoe Capolongo (taekwondo, kyorugui -55 kg)

26 - Catalina Borrelli (esgrima, sable femenino)

27 - Marcos Larivey (taekwondo, kyorugui -73 kg)

28 - Leonel Imboden (taekwondo, kyorugui -55 kg)

29 - Camila Martínez (taekwondo, kyorugui +63 kg)

30 - Ulises Di Tella (esgrima, florete)

31 - Clara Eliçabe (esgrima, espada)

32 - Román Talavera (levantamiento de pesas, 98 kg)

33 - Ornela Pérez (atletismo, impulsión de la bala)

34 - Argentina (básquet 3x3 femenino), con Peralta, Menarvino, Arévalo y Suárez