"Estamos un poco acobardados", dijo un comerciante que sufrió cuatro robos en dos meses

Un comerciante del barrio Kilómetro Cinco afirmó que está preocupado por la seguidilla de robos que sufrió en los últimos dos meses en su local.

Cuatro episodios, siempre con la misma modalidad, se produjeron en el negocio denominado "La Esquinita", ubicado en Charlone y Almafuerte.

"Estamos un poco acobardados. Nos entraron a robar cuatro veces en dos meses. El daño material se arregla, pero te queda la incertidumbre. Las chicas trabajan con miedo y no vemos ningún tipo de solución", dijo a La Nueva. el propietario del lugar.

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Mauricio Cáceres mencionó que el último hecho ocurrió esta madrugada, alrededor de las 3, cuando los delincuentes rompieron un cristal cercano al sector de cajas.

"Hicieron un boquete en el vidrio, se asomaron y con la mano sacaron cosas. Rompieron el monitor y la computadora para llevarse algo. Todo esto, repito, da bronca e intranquilidad".

Recordó que el primer incidente se produjo el fin de semana de Carnaval.

"Estaba de viaje y ese domingo rompen el vidrio y se llevan toda la mercadería que pudieron. Incluso, saben y tienen calculado lo que tarda en llegar el servicio de vigilancia y la policía. Desde Mar del Plata coordiné para que arreglen el cristal y el martes siguiente, a la 10:30, rompieron la vidriera de al lado de la misma manera, llevándose balanzas y fiambres".

Agregó que, por ejemplo, el pasado 24 de marzo volvieron a intentar una maniobra similar, aunque se trató de una vidriera laminada, entonces explotó y se activó la alarma, por lo que los ladrones se dieron a la fuga.

Cáceres indicó que tienen cámaras de seguridad propias, pero consideró que sería bueno dotar al sector con dispositivos de la comuna.

"Esperamos que la policía haga algo en la zona y se pueda controlar esta situación", finalizó.