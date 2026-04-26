Cine que va directo al corazón: "Gioia mía", en Los Amantes del Cine

Esta semana el Círculo De Amantes Del Cine estrenará el film "Gioia mia", de la italiana Margherita Spampinato.

El punto de partida es simple: Nico, un niño de unos diez años, es enviado por sus padres a la casa de Gela, su tía abuela en Palermo, Sicilia, para pasar el verano. A priori, podría parecer un gran plan, pero no es el caso. Nico hubiera preferido continuar a cargo de su bella y joven niñera, pero vive esa separación como un duelo. Por su parte, Gela no tuvo hijos, está acostumbrada a vivir sola con su perro y tampoco parece feliz (ni hace nada por ocultarlo) con la llegada inopinada de su sobrino nieto. La directora y guionista Spampinato irá encontrando puntos en común entre ambos desconocidos.

-Premio del Jurado Cineastas Del Presente en el Festival de Locarno

2025.

-Premio a la Mejor Actriz (Aurora Quattrocchi) en el Festival de

Locarno 2025.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La proyección es de tipo privada para los miembros del Círculo De Amantes Del Cine pero quienes deseen sumarse serán bienvenidos solo si se respeta la condición de no usar los celulares en ninguna de sus funciones ni smartwatchs durante la proyección."Gioia mia" será estrenado este domingo 26 de abril y el martes 28, en el Cine Visual, a las 19:30.