Maitena Vázquez y Chañares van por el último lugar en semifinales de la Liga Nacional
El equipo cordobés superó a Berazategui e igualó la serie: 1-1. Definen esta noche.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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Chañares, con Maitena Vázquez, se recuperó tras sufrir el fin de semana pasado la única derrota (53-37 ante Berazategui) en la temporada de Liga Nacional Femenina y anoche empató la serie, como local, al vencer 58 a 51.
La bahiense, que ingresó como inicial, jugó 32m03, anotó 7 puntos (1-3 en triples y 2-2 en dobles), 4 rebotes, 4 recuperos y 2 asistencias, siendo una de las figuras del equipo cordobés de la localidad de James Craik.
Hubo un gran marco de público apoyando al equipo local, como toda la temporada y lo mismo se espera para el tercer juego, desde las 20, en el mismo escenario, donde las cordobesas están invictas en la temporada.
Chañares viene de la Conferencia Norte y Berazategui de la Sur, y el ganador será el último clasificado a semifinales.
El rival será Ferro, que eliminó a Instituto en cuartos.
Los otros dos clasificados son Obras, que eliminó a Sportivo Avellaneda 2-0, y El Talar, que dejó en el camino a Hindú, 2-0.