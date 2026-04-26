9 de Julio va a buscar a Mar del Plata lo que no consiguió la temporada anterior

Anahel Maurer, una de las que suma minutos en 9. Foto: archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Dentro de lo que fue una muy buena primera experiencia para 9 de Julio la temporada anterior de la Liga Provincial Femenina, le quedó pendiente ganarle a Peñarol y a quien este atardecer, desde las 19, volverá a enfrentar.

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El partido, correspondiente a la tercera fecha, se jugará (por el momento sin cambios a pesar del mal clima en La Feliz) en el Domingo Robles, con arbitraje de Dante Laveneciana y Florencia Di Paolo.

Ambos llegan invictos y ya se conocen, después de enfrentarse en tres oportunidades en 2025, todas, con victoria milrrayitas: 53 a 46, la Final del F4 de visitante; 61-45, de local, en el debut y 53-38 en la revancha, de visita.

Fue al único equipo que no pudo ganarle 9 de Julio, que se quedó con el subcampeonato.

Hasta el momento, el representante bahiense venció a Estudiantes, como local, 65-44 y a Hogar Berisso, de visita, 62-51.

En tanto, Peñarol derrotó a Quilmes, de local, 59-51 y a Estudiantes, en Olavarría, 62-39.

Hoy también jugarán Estudiantes (Olavarría)-Platense (La Plata), a las 18.30 y Quilmes (Mar del Plata)-Hogar Social Berisso (La Plata), a las 19.

Posiciones

1º) 9 de Julio, (2-0), 4 puntos

1º) Peñarol, (2-0), 4

3º) Quilmes, (1-1), 3

3º) Hogar Social, (1-1), 3

5º) Estudiantes, (0-2), 2

5º) Platense, (0-2), 2