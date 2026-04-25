Pronóstico: así estará el tiempo el domingo 26 de abril
Satelmet pronostica para este domingo una temperatura máxima de 11 grados centígrados. Se mantiene la alerta naranja por vientos para la ciudad.
El servicio de Satelmet pronostica para este Bahía Blanca este domingo 26 de abril una temperatura mínima de 9 grados centígrados y una máxima de 11.
En la mañana el tiempo será frío y muy ventoso con chaparrones. El viento tendrá intensidad muy fuerte del Sudoeste. La visibilidad será buena.
Por la tarde tendremos tiempo frío y muy ventoso con chaparrones. El viento tendrá intensidad muy fuerte con ráfagas de temporal del Sudoeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad buena.
La noche será fría y ventosa y se estima para media noche una temperatura de 8 grados centígrados.
El tiempo en la región:
MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO. Muy ventoso con chaparrones. Descenso de temperatura. Viento muy fuerte con ráfagas de temporal del Sudoeste. Temperatura 10/11.-
ZONA VENTANIA: Muy ventoso con chaparrones. Descenso de la temperatura. Viento muy fuerte del Sudoeste. Temperatura 5/8.-
GUAMINI: Frio y ventoso con baja sensación térmica. No se descartan chaparrones. Descenso de la temperatura. Viento fuerte con ráfagas de muy fuerte del Sudoeste. Temperatura 8/12.-
VIEDMA Y PATAGONES: Temporal de viento con chaparrones. Descenso de la temperatura. Viento muy fuerte con ráfagas de temporal del Sudoeste y Sur. Temperatura 8/10.-
NEUQUEN: Frío y ventoso a fresco. Descenso de la temperatura. Viento fuerte en disminución a regular del Sudoeste. Temperatura 5/13.-