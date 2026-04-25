Pronóstico: así estará el tiempo el domingo 26 de abril

El servicio de Satelmet pronostica para este Bahía Blanca este domingo 26 de abril una temperatura mínima de 9 grados centígrados y una máxima de 11.

En la mañana el tiempo será frío y muy ventoso con chaparrones. El viento tendrá intensidad muy fuerte del Sudoeste. La visibilidad será buena.

Por la tarde tendremos tiempo frío y muy ventoso con chaparrones. El viento tendrá intensidad muy fuerte con ráfagas de temporal del Sudoeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad buena.

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La noche será fría y ventosa y se estima para media noche una temperatura de 8 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO. Muy ventoso con chaparrones. Descenso de temperatura. Viento muy fuerte con ráfagas de temporal del Sudoeste. Temperatura 10/11.-

ZONA VENTANIA: Muy ventoso con chaparrones. Descenso de la temperatura. Viento muy fuerte del Sudoeste. Temperatura 5/8.-

GUAMINI: Frio y ventoso con baja sensación térmica. No se descartan chaparrones. Descenso de la temperatura. Viento fuerte con ráfagas de muy fuerte del Sudoeste. Temperatura 8/12.-

VIEDMA Y PATAGONES: Temporal de viento con chaparrones. Descenso de la temperatura. Viento muy fuerte con ráfagas de temporal del Sudoeste y Sur. Temperatura 8/10.-

NEUQUEN: Frío y ventoso a fresco. Descenso de la temperatura. Viento fuerte en disminución a regular del Sudoeste. Temperatura 5/13.-