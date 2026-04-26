Liga Provincial Femenina: 9 de Julio y ese fantasma llamado Peñarol

9 de Julio no pudo ante el campeón. Foto: captura de pantalla.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

9 de Julio no pudo ante Peñarol, en Mar del Plata, cediendo esta noche, 61 a 40, por la tercera fecha de la Liga Provincial Femenina.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ambos llegaban invictos, aunque otra vez las milrrayitas le ganaron, como en las cinco oportunidades que se enfrentaron, contabilizando los cuatro de la temporada 2025, en la que disputaron la final.

Fue un partido de rachas en los tres primeros cuartos, dentro de un trámite intenso, de ida y vuelta.

Las locales mostraron diferentes variantes, abriendo bien la cancha y con un aceitado juego de pases.

9 de Julio arrancó ganando 6-4 en 3m30, aunque Peñarol lo revirtió, se quedó con el primer cuarto (13-6), en el que ninguno de los dos convirtió lanzamientos de tres puntos, 0-4 el local y 0-3 la visita.

Las marplatenses, aprovechando la sequía de 9, estiró su parcial a 13-0 y escapó 17-6.

De todos modos, el representante bahiense se fue soltando, fue más ofensivo y mostró mayor decisión, estableciendo un parcial de 11-1, para recortar a 18-17.

Claro que todo lo bueno en esta reacción, se le escurrió en el último minuto del cuarto, porque Paloma Bonzi le convirtió 8 puntos en 55 segundos (dos triples y un doble), incluyendo el último lanzamiento tras recupero en la salida de lateral y tirando poco después de pasar mitad de cancha.

Peñarol se fue al descanso largo 27-18. Y no se quedó con eso al regreso de vestuarios, porque estiró el parcial a 24-3 después de aquel 18-17 y escapar 42-20, una diferencia que le hizo imposible de recortar al equipo bahiense.

El próximo fin de semana 9 de Julio nuevamente viajará a Mar del Plata para medirse con Quilmes.

Peñarol (61): G. Demarsico (8), V. De Cabo (9), P. Bonzi (20), C. Selent (8), T. Dell'Olio (6), fi; M. Barbarino, S. Colantonio, M. Cervone (4) y C. Weiske (6). DT: Mariano Pinto.

9 de Julio (40): I. Larrasolo (12), I. Corvalán (4), A. Althabe (4), D. Álves da Florencia (5), I. Roldán (4), fi; E. Fernández, A. Maurer (2), M. Bussetti (4), V. Martín (2), I. Sorzini, M.V. Flores (3) y T. Nieva. DT: Julián Turcato.

Cuartos: Peñarol, 13-6; 27-18 y 47-25.

Árbitros: Dante Lavenziana y Florencia Di Paolo.

Cancha: Domingo Robles (Peñarol).

El video partido completo:

El otro

En el otro partido de la jornada, Quilmes venció a Hogar Social Berisso (La Plata), 63 a 48. No se jugó Estudiantes (Olavarría)-Platense (La Plata).

Posiciones

1º) Peñarol, (3-0), 6 puntos

2º) 9 de Julio, (2-1), 5

2º) Quilmes, (2-1), 5

4º) Hogar Social, (1-2), 4

5º) Estudiantes, (0-2), 2 (*)

5º) Platense, (0-2), 2 (*)

(*) Tienen un partido pendiente.