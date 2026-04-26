Extienden el alerta naranja por fuertes vientos en Bahía Blanca y la costa bonaerense

Foto: Emmanuel Briane - La Nueva. y SMN

Bahía Blanca y la costa bonaerense permanecen en alerta naranja por fuertes vientos hasta la medianoche del domingo, según expresó el Servicio Meteorológico Nacional.

Según se indicó en su actualización de las 18, esta zona será afectada por intensos vientos del sudoeste, con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 90 Km/h o puntualmente los 100 km/h.

El resto de la región permanece en alerta amarilla también hasta las 24 de hoy.

En tanto, hasta las 6 del lunes, todo el Sudoeste estará bajo alerta amarilla, también por fuertes vientos del oeste y sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 65 km/h.

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