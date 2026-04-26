Murió Adolfo Aristarain, el prestigioso director de “Un lugar en el mundo”

La Academia del Cine de España informó este domingo que murió el prestigioso director argentino Adolfo Aristarain a los 82 años.

Aristarain vivió durante años entre España y Argentina. Precisamente en España, dos años atrás, fue condecorado con la Medalla de Oro. “El cine es un oficio despiadadamente traidor para quien lo ejerce. Aunque uno intente esconder lo que uno es, tarde o temprano el director desnuda su alma sin quererlo en primer plano. El cine que uno hace es lo que uno es”, dijo en aquel entonces.

El cineasta tuvo sus inicios en la industria desempeñando múltiples roles: comenzó como meritorio, se formó como sonidista, montador, ayudante de producción y de dirección, e incluso apareció frente a cámara en Dar la cara de José Martínez Suárez. La colaboración con su maestro Mario Camus y con su inseparable guionista Kathy Saavedra —a quien atribuyó haber evitado la sensiblería en sus trabajos— marcó la profundidad de sus historias.

Entre los nombres más recurrentes y admirados por Aristarain figuran actores y actrices como Federico Luppi, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Eusebio Poncela, Aitana Sánchez-Gijón, Cecilia Roth, Juan Diego Botto y Susú Pecoraro.

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Figura clave de nuestro cine, la filmografía de Aristarain títulos esenciales como Tiempo de revancha, Un lugar en el mundo, La ley de la frontera, Martín (Hache), Lugares comunes y Roma, su última producción.

En sus últimos años no filmó, pero él nunca se sintió retirado. En una entrevista con El País de España, realizada en 2024, explicó: “A partir de 2010 paré y más tarde desarrollé la idea de hacer una historia de Piazzolla. Pero en 2019 me operaron del corazón y recién hace un mes terminé la recuperación. Me operaron durante 11 horas. Yo pedí los videos porque quería saber qué había pasado durante todo ese tiempo, pero no me los quisieron mostrar. Cuando tenía que arrancar con la recuperación empezó la pandemia. Todo esto me demoró bastante. Ya había pedido los derechos del libro que escribió la hija de Piazzolla, Diana. Negocié con los hijos de Diana, que son un encanto. Fui sondeando dónde conseguir el dinero, lo que no calculé era que la película era demasiado cara". (con información de TN)