Capillas de Mármol: una experiencia única en la Patagonia chilena

Con salida prevista para el 21 de octubre, Viajes La Nueva invita a vivir una travesía inolvidable hacia las Capillas de Mármol, una de las formaciones naturales más asombrosas de la Patagonia.

El paquete contempla 4 noches de alojamiento, traslados, media pensión y excursiones, con un valor de $789.000 por persona en base doble.

Ubicadas sobre las aguas turquesas del Lago General Carrera, las Capillas de Mármol son cuevas esculpidas durante miles de años por la erosión del agua sobre la roca calcárea.

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El resultado es un espectáculo natural de paredes onduladas en tonos blancos, grises y azulados que cambian según la luz del día, generando una experiencia visual única.

El itinerario incluye excursiones clave para sumergirse en la esencia patagónica. Entre las opciones se destaca la travesía por la Ruta 41, un recorrido escénico que atraviesa paisajes de montaña, ríos y estepas, ideal para quienes buscan conectar con la inmensidad del sur.

También se puede visitar la emblemática Cueva de las Manos, sitio arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad, famoso por sus pinturas rupestres de más de 9.000 años de antigüedad. Esta excursión permite combinar naturaleza con historia y cultura ancestral.

Además de las visitas guiadas, el destino ofrece múltiples actividades: navegación en pequeñas embarcaciones o kayaks para explorar de cerca las cavernas, trekking por senderos naturales, avistaje de fauna autóctona y fotografía paisajística en escenarios que parecen irreales.

La propuesta de Viajes La Nueva se presenta como una oportunidad ideal para quienes desean descubrir rincones menos explorados de la Patagonia, combinando comodidad, aventura y contacto directo con la naturaleza.

Para más información y reservas, los interesados pueden acercarse a las oficinas de Viajes La Nueva en Rodríguez 55 o consultar a través de sus canales habituales como el 291 4590099 o a través de viajes la nueva.com. Una invitación a viajar y dejarse sorprender por la magia del sur.