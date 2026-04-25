El ranking de los libros más leídos en Argentina en 2026 confirma un cambio fuerte en los hábitos de lectura: conviven sagas internacionales, títulos de desarrollo personal y obras infantiles con autores locales. El listado surge del Índice de Lectura 2026 elaborado por Buscalibre a partir del comportamiento de compra de lectores en todo el país.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, entre las principales tendencias aparecen la literatura juvenil, las novelas románticas y los libros vinculados al bienestar emocional, tres categorías que concentran buena parte del interés del público. También creció la demanda de títulos relacionados con inteligencia artificial, tecnología y cambios sociales.

Además, el informe muestra que el acceso online amplió la diversidad de lecturas disponibles en todo el territorio, impulsando la circulación de ediciones especiales y títulos internacionales que antes eran más difíciles de conseguir en librerías tradicionales.

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El ranking de los 10 libros más leídos en Argentina en 2026

Según el relevamiento de Buscalibre, la librería online más grande de Latinoamérica, estos fueron los títulos más vendidos durante el último año en el país: