Un ex jugador de Los Pumas fue denunciado por violencia de género

Acuatro meses de que anunciara su separación de Patricio Albacete, con quien se casó en una ostentosa celebración en junio de 2024, Pamela Pombo dio a conocer los escalofriantes detalles que la llevaron a terminar su vínculo amoroso con el exjugador de Los Pumas. En medio de versiones cruzadas, la modelo rompió el silencio y compartió las imágenes que respaldan la denuncia que radicó por violencia de género.

Luego de que reprodujeran el video en el que se ve cómo el deportista la sujeta del cuello y la sacude violentamente en su propia casa, Pombo brindó detalles al respecto en diálogo con SQP (América TV), donde comentó que las agresiones comenzaron en septiembre de 2024, cuando llevaban tres meses de casados. Sin embargo, comentó que no pensó en separarse antes por “el miedo, la frustración y las ganas de sostener la relación”.

“Hicimos terapia de pareja. Creo que pusimos todo, pero llegaban momentos en los que ya no podía, daba miedo”, aseveró Pombo. Acto seguido, Yanina Latorre le consultó si el video que presentaron en el ciclo y que la misma protagonista llevó como prueba a la fiscalía fue el único hecho de violencia que sufrió. “Es el más tranquilo que tengo”, lanzó.

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En cuanto al contexto de cómo ocurrió aquella secuencia, indicó: “La mayoría son discusiones por infidelidades; y ese video también. De hecho, yo pedía explicaciones y él me decía lo mismo de siempre: ‘Estás fabulando, estás inventando’”. Acto seguido, Pia Shaw quiso saber si era verdad que el día de la discusión ella le había encontrado en su auto ropa interior de otra mujer. “Sí, encontré ropa interior en el auto. Su respuesta fue que estaba hace tres años, pero la verdad es que no, estaba nueva”, detalló.

En ese sentido, Latorre le comentó que en un fragmento de la filmación se lo vio a Albacete abrazándola y pidiéndole disculpas, una de las características de este tipo de violencia. “Él me contó en un momento que tenía problemas de ira y que lo estaba tratando, por eso iba a terapia y yo lo tomaba como: ‘Bueno, brotó en un momento y se dio cuenta’”, dijo.

Si bien la violencia física comenzó una vez casados, Pamela señaló que en su noviazgo él “era muy gritón”. “Yo soy deportista, así que yo lo asocio a eso, a que cuando uno está en la cancha siempre grita y digo: ‘Bueno, quizás es como normal’. Lo asocié a eso”, agregó.

Asimismo, la instructora de fitness indicó que la violencia no solo era física, sino también económica, y que su ex solicitó una medida cautelar para echarla del domicilio que compartían. “Nosotros decidimos separarnos en noviembre y en diciembre se me acercó a los gritos en su casa diciéndome que me fuera, que era su casa”, apuntó al mismo tiempo que aclaró que se quedó en la vivienda hasta estos días. “Hace siete meses que estoy en alerta, que no duermo, que no como bien”, subrayó.

“¿Hasta dónde llegó la violencia?“, quisieron saber desde el estudio. ”No sé, chicas. Escaló mucho. Yo pensé que me moría”, aseveró. Además, aclaró que el sistema de cámaras fue instalado originalmente para monitorear a sus mascotas durante sus largas jornadas laborales, sin sospechar que se convertiría en el registro de su propia agresión. Sin embargo, lamentó: “Hay un video, del peor día que viví, que no lo tengo porque él me sacó las cámaras”. (Fuente: La Nación).

Importante: si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.