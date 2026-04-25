Equipos con bahienses ganaron el primer partido en la Reclasificación

Lucas Faggiano no le pierde pisada a Mateo Rearte (San Martín). Fotos: La Liga Contenidos.

Entre ayer y hoy se juegan los primeros partidos de las series de Reclasificación, la instancia de juegos eliminatorios que agrupa a los clubes que se ubicaron entre el 5º y el 12º lugar de la fase regular de la Liga Nacional de básquetbol.

Y en esta instancia el certamen cuenta con la presencia de algunos bahienses en distintos equipos. Por otra parte, aguardan rivales de esta instancia Quimsa (1º), Gimnasia CR (2º), Regatas Corrientes (3º) y Oberá TC (4º).

Como es habitual la máxima categoría tiene siempre un partido los sábados a media mañana que son televisados. En general con alguno de los participantes de CABA (Boca, San Lorenzo, Obras Basket o Ferro).

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En este caso Boca derrotó a San Martín de Corrientes por 98 a 95, partido disputado en La Bombonerita ante importante marco de público.

Allí el xeneinze contó con la participación del bahiense Lucas Faggiano, quien jugó 18m31s en los que totalizó 5 puntos (1-6 en dobles y 1-3 en triples), 2 rebotes y una asistencia.

El máximo anotador del ganador fue Michael Smith (17 puntos). También cumplió destacado papel Agustín Barreiro, con 11 puntos y 11 rebotes. En el correntino sobresalió Víctor Fernández, con 18 puntos y 5 asistencias.

Anoche Ferro superó a Peñarol con una gran actuación del bahiense Jano Martínez, quien en 31m38s totalizó 11 puntos (3-6 en dobles, 1-5 en triples y 2-2 en libres), 9 rebotes, 5 asistencias y 4 recuperos (3 pérdidas) y una tapa. El goleador del Verde fue Jonatan Torresi, con 30 puntos.

El alero pringlense Valentín Béttiga (ex Olimpo) metió 2 puntos (1-1 en dobles) en 21m55s. Se fue por cinco faltas personales.

En el marplatense encabezó el goleo el estadounidense Willie Thornton (17).

En otro encuentro también jugado ayer, Independiente de Oliva dio la nota al ganarle de visitante a La Unión de Formosa por 102-91.

En el elenco cordobés participó el bahiense Valentín Duvanced (ex Villa Mitre en Liga Argentina). En 4m32s en cancha bajó un rebote.

También el alero mendocino Martín Fernández (ex Bahía Basket en la Liga Nacional) con 8 puntos y 5 rebotes en 15m56s.

Los formoseños tuvieron a Mariano Marina como goleador, con 20 unidades.

Ferro-Peñarol y La Unión-Independiente jugarán este domingo los segundos enfrentamientos. El lunes lo hará Boca-San Martín (televisado por TyC Sports, a las 22).

Esta noche jugarán Obras Basket-Instituto (Córdoba) a las 20.30, por el streaming pago Basquet Pass.