Polémica en Alpine: censuraron un video de Colapinto en el que mencionaba a las Islas Malvinas

La escudería francesa Alpine quedó en el ojo de la tormenta luego de censurar un video en el que el piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, mencionaba a las Islas Malvinas.

En un principio, el equipo francés que tiene sus instalaciones en Enstone, Reino Unido, compartió un video de Colapinto cantando una canción de la Selección argentina en la que se menciona a las Islas Malvinas.

Se trata de la cumbia "Pa' La Selección", de La T y La M, un hit que a los argentinos nos remite al Mundial de Qatar 2022 en el que la selección Argentina de fútbol ganó el campeonato y su tercera estrella. El cantante menciona en una frase "... Como en Malvinas preparado pa' la guerra...". Este es el video:

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Sin embargo, terminó borrando dicha publicación y compartió una nueva que consiste en el mismo video, pero sin la parte donde se hace alusión a la guerra de Malvinas de 1982.

Este accionar por parte de Alpine fue cuestionado por el público argentino, que lo consideró como una falta de respeto.

Colapinto se encuentra en la Argentina para dar una exhibición a bordo de un Lotus E20 del 2012, que estará ploteado con los colores de Alpine.

El domingo, cuando acelere su monoplaza con motor V8, el piloto bonaerense se convertirá en el primer argentino en manejar un F1 por las calles porteñas.

Además, la exhibición marcará el regreso de la máxima categoría del automovilismo mundial a la Ciudad después de 14 años.

Este es el cronograma principal del evento, que se podrá ver por Disney+ y ESPN (desde las 12):

11:00: Inicio del evento (bandas, previa).

12:45: Primera salida de Colapinto (Lotus E20).

14:30: Segunda salida (Flecha de Plata de Fangio).

15:15: Tercera salida (Lotus E20).

15:55: Cierre con bus descapotable.