Alerta por viento y lluvia en Bahía: el domingo tendrá su momento más crítico por la tarde

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas que anticipan un domingo complejo en Bahía Blanca y la región costera del sur bonaerense, con un escenario que combinará fuertes vientos y lluvias en distintos momentos del día.

De acuerdo con el organismo, la jornada del domingo 26 de abril comenzará bajo alerta amarilla por viento durante la madrugada y la mañana. En ese período se esperan vientos del oeste y sudoeste con velocidades de entre 40 y 50 km/h, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Pero el panorama se tensará hacia la tarde. En ese tramo del día, el nivel de advertencia ascenderá a alerta naranja en la franja costera, lo que implica un salto en la intensidad del fenómeno: se prevén vientos del sudoeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h, especialmente en sectores cercanos al mar, como la costa de Bahía Blanca, Monte Hermoso y localidades vecinas.

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En simultáneo, la tarde llegará con otro factor: alerta amarilla por lluvias. Se esperan precipitaciones acumuladas de entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de valores superiores de forma localizada, además de chaparrones intensos y tormentas embebidas, sin descartar la caída ocasional de granizo.

El origen de este escenario está vinculado al desarrollo de un sistema de baja presión al sudeste de la provincia de Buenos Aires, que impulsará el ingreso de aire más frío y acelerará los vientos del sudoeste sobre gran parte del territorio, explicaron desde el Municipio.

Según el detalle oficial, el viento comenzará a intensificarse entre la madrugada y el mediodía, alcanzando su punto más fuerte entre las 10 y las 21 horas, con especial impacto en las zonas costeras. Hacia la madrugada del lunes, las condiciones tenderán a mejorar levemente.

Además, no se descarta una crecida en el nivel de la marea durante la tarde, lo que suma un elemento de riesgo adicional en sectores ribereños.

Recomendaciones

Ante este panorama, el SMN difundió una serie de medidas preventivas:

- Evitar actividades al aire libre, especialmente durante la tarde.

- Asegurar objetos que puedan volarse, como macetas o mobiliario liviano.

- No refugiarse debajo de árboles, postes o estructuras inestables.

- Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.

- Extremar la precaución al conducir.

- Tener lista una mochila de emergencia con elementos básicos.