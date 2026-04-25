Inter Miami sigue sin poder ganar en su flamante casa

No hay caso. Inter Miami, con un muy flojo rendimiento de Lionel Messi, sigue sin poder ganar en su flamante estadio. Esta noche se tuvo que conformar con un empate 1 a 1 ante New England Revolution, en otra jornada de la MLS.

El conjunto visitante se puso en ventaja a los 11 minutos por intermedio Carles Gil, pero el local lo igualó a falta de 14 minutos con un gol del argentino nacionalizado mexicano Germán Berterame.

Además de Messi, en la formación inicial que puso en cancha Guillermo Hoyos fueron iniciales Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján y Facundo Mura, mientras que Tadeo Allende ingresó en el segundo tiempo.

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En el visitante jugó todo el segundo tiempo el ex Boca Juniors Luca Langoni.

Las Garzas se mantienen en el segundo lugar de su Conferencia, con 19 puntos, a 3 del puntero Nashville, que tiene un cotejo menos.