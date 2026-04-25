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Básquetbol.

Se suspendió toda la actividad del domingo en el ámbito de la Asociación Bahiense

El alerta meteorológica obligó a tomar la decisión.

El básquetbol se sumó a la ola de suspensiones que se fueron confirmando con el transcurrir de la jornada, dejando para mañana la jornada en blanco, a raíz del alerta meteorológica para la ciudad y zona.

La decisión fue tomada en conjunto por la Asociación Bahiense y la Federación Bonaerense, considerando que también había partidos correspondientes al nivel provincial, en las categoríass formativas lo cual se reprogramará entre 1, 2 y 3 de mayo.

En cuanto a los torneos superiores que organiza la ABB, mañana estaba programada la sexta fecha correspondiente a la LBB Bronce.

Se iban a enfrentar Fútbol y Tenis-Sporting (en Barracas), Sportivo Bahiense B-Whitense, Bella Vista-Velocidad B, Pellegrini-Barracas y Fortín Club-Los Andes (en Estudiantes).

En tanto, estaba reprogramado para el miércoles, Caza y Pesca Huracán Médanos-Bahiense del Norte B.

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