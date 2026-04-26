Bahía-Buenos Aires-Bahía: ¿en avión o en ómnibus?

Dos versiones de la conectividad de los bahienses con CABA. / Fotos: Emmanuel Briane, Emilia Maineri y Andrea Castaño-La Nueva.

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

Aun considerando que no se trata de una plaza netamente turística, la conectividad aérea entre nuestra localidad y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es una de las de mayor ocupación del país.

Con un número de vuelos de entre 3 y 5 por día, ofrecidos por Aerolíneas Argentinas (AR) y, en menor medida, por Líneas Aéreas del Estado (LADE), el tramo llegó en algunos meses de 2025 al 94 % de factor de ocupación para vuelos de cabotaje, con una leve caída al 92 % de este febrero, de acuerdo con los datos oficiales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Un dato más: la mayoría de los vuelos se realiza en unidades Boeing 737 MAX 8, que poseen una capacidad de 170 pasajeros, cuando hasta hace poco llegaban los Embraer 190 (hasta 96 personas).

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Más allá de la demanda instalada, solo como una referencia, lo cierto es que el valor de los tickets se ha incrementado en los últimos años de manera significativa, especialmente a partir del alejamiento de la compañía LATAM, hecho producido el 1 de junio de 2018 tras 12 años de presencia en la Aeroestación Civil Comandante Espora.

Si bien se trata de servicios diferentes y con tiempos de traslado distintos hacia lugares con mayor o menor grado de accesibilidad para las necesidades de cada pasajero, aquella competitividad aérea había reducido los costos hasta situarlos en una paridad aparente con los del servicio de ómnibus.

La situación provocó que, más de una vez y más allá de segmentar el análisis solo al tramo entre nuestra ciudad y CABA, el movimiento total de personas haya crecido a niveles récords nunca alcanzados (Ej: 458.490 pasajeros del mismo 2018).

Hoy, la situación es diferente.

Si bien el margen de variabilidad en la prestación de los servicios aéreo y terrestre es amplia, ya que aquí interactúan factores como la compra anticipada, promociones puntuales por temporada y accesibilidad al pago en cuotas con tarjetas de créditos determinadas, en todos los casos hoy es más conveniente viajar en micro para el segmento Bahía Blanca – Capital Federal, o viceversa, si la referencia atiende solo lo económico. Es decir, no hay análisis alguno en cuanto a los tiempos de traslado desde una plaza a otra.

Las comparaciones

De acuerdo con algunos valores de referencia de las páginas web de Aerolíneas Argentinas y LADE, el trayecto —un tramo— entre el Aeroparque Internacional Jorge Newbery (AEP) ronda los 166.246 pesos en el valor más económico (para comprar con debida anticipación) y un máximo de $ 665.339. En ambos casos, es sin equipaje en bodega ni carry on.

Para Bahía (BHI)-AEP, el costo —en las mismas condiciones— es de $ 155.489 para un extremo de $ 675.019.

Con un tiempo prolongado de búsqueda hacia una fecha más avanzada, para ambos tramos se pueden conseguir pasajes para el segmento más económico —empieza en Promo y luego siguen Base, Plus, Flex, Promo Premium Economy y Premium Economy— por 124.860 pesos (en el caso de Bahía Blanca y el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, una terminal que se repite lunes, martes, jueves y domingo) y 138.458 pesos (con un máximo de $ 675.019).

En el caso de los tickets de ida y vuelta el costo es de 410.877 pesos para salir este lunes 27 y regresar el viernes 1 de mayo.

Los valores en Líneas Aéreas del Estado (LADE), que utiliza unidades Embraer ERJ 140 LR (43 asientos), Saab 340 (34) y Fokker F-28 (64), son inferiores a Aerolíneas Argentinas.

Para uno de los dos tramos (BHI-AEP), que casi siempre son semejantes, el costo de un boleto es de 129.548 pesos para este martes 28 (con una escala desde Promo, Base, Plus y Flex Plus), hasta un máximo de $ 186.033.

Calculado, por ejemplo, para el martes 16 de junio (la alternativa de compra se habilita de manera trimestral) el valor es de 119.868 pesos y de $ 176.353.

Durante este mes de abril, el aeropuerto de Bahía Blanca (BHI) ha presentado una actividad aeroportuaria sostenida, marcada por una oferta diversa de destinos y la operación de compañías que vinculan a la ciudad con nodos estratégicos del país.

Los destinos principales desde y hacia Bahía Blanca incluyen a Buenos Aires, con conexiones frecuentes tanto con Aeroparque (AEP) como con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EZE) y la conectividad regional con rutas transversales que enlazan la ciudad con Mar del Plata (MDQ), Bariloche (BRC) y Comodoro Rivadavia (CRD).

La actividad de LADE es particularmente relevante los días jueves, lunes, martes y jueves, que permiten el flujo de pasajeros hacia destinos turísticos y centros administrativos del sur argentino.

Los días de mayor intensidad operativa durante esta quincena son los lunes y martes, donde se llegan a registrar hasta cuatro frecuencias diarias, asegurando opciones de viaje en diferentes franjas horarias, desde las 6.35 hasta pasadas las 20.

Por vía terrestre

Con más de 7 compañías que realizan el servicio entre la Terminal de Omnibus San Francisco de Asís de Bahía Blanca y la Capital Federal, varias de ellas de manera directa sin escalas, los costos para viajar en este tramo es bastante menor, según se desprende de sitios como Plataforma 10 y Central de Pasajes.

Las puntas de precio están en los 51.700 pesos para un servicio convencional (en promoción) de una duración de 11 horas, y los $ 118.000, con un servicio especial de cama en suite, sin escalas y en un tiempo de casi 7 horas.

El promedio de todas las empresas es de 84.850 pesos y 10 horas de viaje, saliendo la mayoría de ellos en el horario nocturno y arribando a los dos destinos en horas tempranas de la mañana.

Un detalle no menor es que la mayoría de las empresas permiten hasta dos valijas para la bodega del ómnibus, a diferencia de lo que sucede en los vuelos (que significa un costo extra).

Según una reciente publicación de este medio, un importante crecimiento en el movimiento de pasajeros tuvo la terminal de ómnibus local: concluyó con una suba del 16,1 % en la comparación interanual respecto de 2024.

El último año viajaron 997.225 personas, cuando el período previo fue de 858.590.

En 2023 se registró un tránsito de 830.560 personas (+ 3,3 % respecto del previo), en tanto que se venía de 749.075 en 2022 (+ 10,9 % sobre el anterior).

En todo 2025, asimismo, un total de 36.524 coches pasaron por la plaza local, lo que promedió poco más de 100 por día, con picos, en temporada de verano y de invierno en vacaciones, más de 120 unidades.

En 2024 se promedió 92 coches y, en los años previos, 91 (en 2023) y 82 (en 2022).

No son pocas las razones que contribuyen al incremento, pero una de ellas está relacionada al cada vez más intenso movimiento de los servicios denominados de temporada (puntualmente estival) hacia Monte Hermoso y Pehuen Co (con varios servicios diarios) e, inclusive, a Mar del Plata.

Asimismo, no puede dejar de considerarse que un mayor movimiento obedece a una cuestión de costos si se compara el costo de los boletos de micros respecto de los tickets de avión.

¿Una tercera opción?

Una posibilidad que aparece a partir de rumores por eventuales gestiones, que se realizan en distintos niveles oficiales y privados, se relacionan con la llegada de una tercera línea para operar en la Aeroestación Civil Comandante Espora, puntualmente para el tramo entre nuestra ciudad y CABA.

Se trata de JetSMART, una compañía aérea creada por Indigo Partners, un fondo privado de inversión con más de 20 años de experiencia desarrollando aerolíneas ultra low cost a nivel mundial. Actualmente, posee inversiones en Wizz Air (Europa del Este); Volaris (México); Frontier Airlines (Estados Unidos) y Cebu Pacific (Filipinas).

La alta demanda del tramo AEP-BHI —en promedio ronda el 90 % de ocupación de los asientos, cuando se considera que el 85 % es el punto de inflexión— es una de las razones de análisis.

La línea, que viaja a los principales destinos del país con especial orientación a puntos estratégicos turísticos, así como a otros internacionales desde Brasil hasta República Dominicana, posee una de las flotas más modernas de Sudamérica (con antigüedad no mayor a los 5 años).

JetSMART incorporó, solo en 2025, tres unidades Airbus A321neo, que tienen con capacidad para 240 pasajeros y son considerados los aviones más eficientes y sustentables del mundo.

Más allá de la demanda de estos años, de concretarse en Bahía Blanca las no pocas inversiones millonarias relacionadas con la energía —la anunciada de TGS por 3.000 millones de dólares, con U$S 1.500 M solo en la ciudad, es una de ellas— es altamente probable que las necesidades se incrementen en los meses venideros, lo que habilita las posibilidades de sumar otra conectividad aérea con CABA.

Movimiento aeroportuario

Para precisar el movimiento de pasajeros en la terminal local, en 2025 se produjo una recuperación del 1,6 % en el movimiento de pasajeros.

En el total de los vuelos comerciales y civiles, la terminal fue transitada por 245.859 personas respecto de las 241.980 del año 2024, que llegaba con una caída del 15,3 % respecto de 2023 (fue de 285.552).

Más allá del escaso margen, el porcentaje no deja de ser altamente positivo si se tiene en cuenta la historia previa. Es decir, respecto de la baja del denominado Corredor Atlántico que desarrollaba Aerolíneas Argentinas, hecho que se concretó el 1 de octubre de 2024.

Conectividad nocturna en Espora, en un vuelo de AR de este martes 21.

En aquel momento, la decisión fue tomada por el Gobierno nacional en razón de la baja ocupación —se adujo del 63 %— de los vuelos (de tres veces por semana) que incluían destinos como Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, Trelew, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos.

La aeroestación venía de un importante repunte en el año 2022, con 174.459 personas (incluyendo también los vuelos comerciales y civiles). Por su parte, la temporada 2021 —de restricciones por la pandemia del COVID-19, aún más respecto de 2020, ya que la crisis sanitaria se inició el 20 de marzo— marcó un punto de inflexión con un total de 64.829 pasajeros.

Los registros mencionados son muy inferiores a lo sucedido en el año 2018, cuando se produjo un movimiento de 458.490 personas. Incluso, en relación a 2019, cuando se llegó a los 378.430 pasajeros.

De esta manera, desde aquella referencia récord de hace 8 años a los actuales 245.859 (versus 458.490) se han perdido 212.631 tickets. Por entonces, en la plaza local se llegaban a concretar hasta 12 operaciones diarias, con toda la repercusión de los distintos sectores relacionados con la conectividad aérea, servicios adicionales y demás.