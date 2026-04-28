Un conductor fue infraccionado tras ser sorprendido descartando residuos en la vía pública

En un operativo de rutina destinado a la prevención del delito y el cuidado del espacio público, efectivos del Comando de Patrullas sancionaron ayer a un hombre de 74 años que fue sorprendido arrojando basura en un sector que había sido limpiado recientemente por el Municipio.

El hecho se registró minutos antes de las 14 en la intersección de la avenida Arias y Pedro Pico. Según informaron fuentes policiales, el personal observó el momento exacto en que el conductor de una camioneta Ford Ranger, identificada con el dominio HXR187, descartaba diversos residuos en la vía pública sin reparar en la presencia de las autoridades.

Tras ser interceptado e identificado, los uniformados le notificaron sobre la vigencia de las normativas locales que prohíben estrictamente este tipo de conductas.

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El caso fue caratulado como infracción al artículo 51 de la Ordenanza Municipal 19.374, dándose intervención inmediata al Juzgado de Faltas Municipal en turno. Cabe destacar que el lugar del incidente forma parte de un programa de recuperación de espacios limpios que el municipio viene llevando adelante.