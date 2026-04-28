Licitación de deuda: captan US$700 millones y avanza el plan para pagarles a los bonistas

El Tesoro logró refinanciar más de 100% de la deuda en pesos que vencía esta semana. En una licitación en la que ofreció un menú de bonos con todo tipo de ajuste, el Ministerio de Economía colocó $8,11 billones y renovó así el total de los compromisos por $7,9 billones previstos para los próximos días.

“La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $8,11 billones habiendo recibido ofertas por un total de $9,19 billones. Esto significa un rollover de 102,15% sobre los vencimientos del día de la fecha", informó la cartera en su cuenta de X.

Paralelamente, en esta subasta se emitieron los bonos en moneda extranjera A027 y AO28, a través de los cuales el Tesoro capturó US$700 millones.

El objetivo era captar fondos que permitan cubrir parte de los vencimientos de deuda, teniendo en cuenta que el viernes se debe cubrir un compromiso de US$800 millones con el FMI y para julio hay una obligación de pago a los bonistas por US$4200 millones.

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A su vez, el Ministerio de Economía buscará sumar este miércoles US$200 millones adicionales, US$100 millones cada uno, en una segunda ronda de los bonos en dólares. De allí que podría conseguir en total hasta US$900 millones.

“Claramente, el Tesoro busca acelerar con las colocaciones en dólares en el mercado local. Ya no falta mucho más de dos meses para el próximo vencimiento de Bonares y Globales y todavía no hay novedades concretas respecto de la operación con bancos privados y garantías de organismos internacionales”, analizaron los especialistas de Outlier.

Uno por uno, los instrumentos que ofreció el Tesoro

La licitación de este martes ofreció diferentes instrumentos al mercado, con diferentes ajustes. Según lo que informó la Secretaría de Finanzas, estos fueron los resultados de la colocación:

Letra del Tesoro nacional capitalizable en pesos (Lecap) con vencimiento el 12 de junio de 2026: $4,94.



Letra del Tesoro nacional en pesos ajustada por CER a descuento (Lecer) con vencimiento el 29 de septiembre de 2028: $1,04 billones a una tasa de 8,41% TIREA.



Letra del Tesoro nacional en pesos a tasa Tamar con vencimiento el 31 de agosto de 2028: $1,03 billones con un margen de 6,90%.



Dólar linked (Lelink) con vencimiento el 30 de junio de 2026: $0,16 billones a 2,52% TIREA.



Dual cer/Tamar con vencimiento al 29 de junio de 2029: $0,95 billones a 7,31% TIREA.



Asimismo, se logró la conversión de títulos por un total de 8%, 50%, 14% y 2% respectivamente de la emisión: