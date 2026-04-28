El pronóstico: así estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 29 de abril en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 29 de abril una jornada con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 21 en Bahía Blanca.
Durante la mañana el tiempo será fresco y ventoso, con ráfagas regulares del sector oeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Hacia la tarde el tiempo se presentará templado y soleado, con viento moderado en disminución desde el sudoeste. El índice UV será normal y la visibilidad seguirá buena.
La noche, a su vez, se prevé fría con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 12 grados.