El pronóstico: así estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 29 de abril una jornada con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 21 en Bahía Blanca.

Durante la mañana el tiempo será fresco y ventoso, con ráfagas regulares del sector oeste y buena visibilidad.

Hacia la tarde el tiempo se presentará templado y soleado, con viento moderado en disminución desde el sudoeste. El índice UV será normal y la visibilidad seguirá buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La noche, a su vez, se prevé fría con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 12 grados.

