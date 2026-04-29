“Furor por Argentina”: entusiasmo de cara a la temporada invernal argentina 

A poco más de dos meses para el inicio de una nueva temporada invernal en el hemisferio sur, el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, anunció que habrá mucho turismo brasileño visitando la Argentina y sus diversos centros de esquí.

Los centros de esquí estarán colmados de familias brasileñas, según aseguró Daniel Scioli, quien prevé que hay “furor por la temporada de invierno 2026”. También afirmó que “más brasileños en Bariloche este invierno” es sinónimo de “más trabajo y más turismo”

En tal sentido, el funcionario aseguró que muchas ciudades se han “preparado como nunca”, especialmente Bariloche, un clásico destino argentino en la provincia de Río Negro.

“Hay unas ganas de las familias brasileras de ir a disfrutar de un centro de esquí que ha sido como el mejor de América” enfatizó Scioli en una publicación en su cuenta de X a través de un video promocional de la venidera temporada invernal en el país.

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En relación con esto, el secretario de Turismo del gobierno de Javier Milei dijo que esto se da “a partir de la infraestructura renovada, la máquina de nieve artificial que garantiza una gran temporada para los esquiadores de todos los gustos y todos los niveles”. (NA)