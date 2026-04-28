Crisis del turismo: casi no hay reservas para el fin de semana largo

Mar del Plata uno de los lugares elegidos por los turistas Foto N/A

El próximo viernes primero de mayo se celebra el Día del Trabajador y comienza un nuevo fin de semana largo en el país, con una noticia dura para las economías regionales: casi no hay reservas en los diferentes centros turísticos.

Según un relevamiento, por ahora el nivel de reservas es prácticamente nulo en la costa atlántica bonaerense, en las zonas serranas y en el norte del país.

Mar del Plata, con menos gente que un fin de semana normal

La ciudad de Mar del Plata tiene todos los hoteles —los que siguen abiertos, porque muchos cierran— con lugar para albergar turistas durante el fin de semana largo que comienza el viernes próximo.

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“Estos fines de semana históricamente servían no solo para el presente, sino que muchos turistas los aprovechaban para planificar las vacaciones de invierno, algo que ya no existe más. Con estos números y el nivel de gastos que viene teniendo la gente, todo indica que sería una de las peores temporadas de la historia”, le dijo a la Agencia NA un operador turístico de la ciudad de Mar del Plata.

Lo mismo que pasa en Mar del Plata sucede en Villa Gesell, Pinamar y el Partido de La Costa. Muchos esperan que la gente, a último momento y teniendo en cuenta el clima y otras cuestiones, pueda definir viajar hacia alguno de esos centros turísticos.

En el norte, solo las Cataratas del Iguazú tienen un alto nivel de reservas, llegando casi al 70 por ciento, aunque todavía hay lugar para quienes quieran ir.

La excepción a la regla

Los centros turísticos de esquí son la excepción a la regla para este fin de semana largo, ya que tienen un alto nivel de reservas; muchos de ellos vienen con arrastre de la semana.

La ciudad de Bariloche tiene un alto nivel de reservas y estaría cerca de colmar su capacidad. En San Martín de los Andes, en cambio, el movimiento por ahora es tranquilo. (N/A)