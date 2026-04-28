Siguen los trabajos en la RN 3: se prevén demoras en el tránsito

Continúa la intervención de Vialidad Nacional en el sector del fitosanitario, situación que viene generando demoras en la circulación en las últimas semanas.

Desde la dependencia nacional, informaron que, esta vez, estarán trabajando en los kilómetros 711 en sentido ascendente, mientras que los harán en el 713 en dirección contraria. Por este motivo, se prevén demoras en la circulación de aproximadamente 10 minutos.

Se pide movilizarse con precaución ya que se han producido incidentes en el lugar debido a la gran aglomeración de automóviles y camiones. En este contexto, se solicitó a quienes deban transitar obligatoriamente por la zona, hacerlo con extrema precaución y respetar estrictamente la señalización transitoria.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Imagen de la semana pasada en el lugar

El lugar que se está interviniendo no tiene banquinas, por lo que hace del sector un sitio peligroso en caso de que tengan que intervenir las fuerzas sanitarias o de seguridad.

Los trabajos que está llevando a cabo Vialidad son de bacheo, ya que la ruta estaba en muy mal estado debido al excesivo tránsito entre Villarino y Bahía Blanca.

Según lo que indicó Gustavo Pacheco, Secretario de Protección Ciudadana del Municipio de Villarino a LU2: "El sector se encuentra señalizado y con una demora de aproximadamente entre 5 y 10 minutos", expresó.