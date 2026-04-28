Falleció un joven bahiense que había chocado en Jacinto Arauz

La Policía de Jacinto Arauz confirmó que tenía domicilio en Bahía Blanca un joven de 18 años que falleció en las últimas horas, tras protagonizar un incidente vial el viernes por la noche en aquella ciudad, ubicada a 130 kilómetros al noroeste de nuestro medio.

Fue identificado como Maximiliano Andrés Alarcón, quien dejó de existir cuando era asistido en el hospital René Favaloro de Santa Rosa.

El joven, según se informó, se movilizaba en una moto por la calle Padre Buodo, cuando imprevistamente una camioneta que estaba estacionada inició su marcha y habría girado en “U”, para aparentemente marcharse hacia su localidad (Bernasconi), sin advertir que venía el rodado menor.

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Como consecuencia del impacto de la moto contra la puerta trasera de la camioneta, el joven sufrió traumatismo severo en su cabeza a pesar de llevar colocado el casco.

El herido fue atendido de inmediato por personal sanitario de Arauz aunque, ante la gravedad de las lesiones sufridas, lo derivaron de inmediato al hospital Favaloro de la capital provincial.

En el lugar del siniestro vial trabajó personal policial junto a la Agencia de Investigación Científica, quienes llevaron adelante las tareas periciales correspondientes.

Asimismo, se procedió al secuestro de ambos vehículos involucrados y a la extracción de muestras para los análisis de rigor (con información del diario La Arena).