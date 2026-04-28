Coronel Suárez: Kicillof inauguró la ampliación de un centro universitario y entregó escrituras gratuitas

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes la inauguración de la obra de ampliación del Centro Regional Educativo Universitario (CREUS) de Coronel Suárez. Además, junto al intendente local, Ricardo Moccero, entregó escrituras gratuitas a familias del distrito.

En ese marco, Kicillof remarcó: "Mientras Milei ataca a las universidades nacionales y recorta sus recursos, a nosotros nos llena de orgullo seguir ampliando centros universitarios en el interior de la Provincia”. “La educación pública y el acompañamiento del Programa Puentes es lo que permite que millones de pibes y pibas puedan continuar sus estudios superiores sin importar dónde hayan nacido ni cuántos recursos tengan", añadió.

“Aunque algunos quieran imponer la idea de que al Estado hay que dinamitarlo, en la Provincia estamos convencidos de que es fundamental para mejorar las condiciones de vida y generar nuevas oportunidades”, sostuvo el mandatario bonaerense y agregó: “Los vecinos necesitaban este centro de educación física, las computadoras y las escrituras: si no existiera un Estado presente, no iba a venir aquí el sector privado a dar respuesta”.

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A la ampliación del CREUS, que incluyó oficinas y salas de reuniones, se suma el proyecto en ejecución de cuatro nuevas aulas que brindarán mejores condiciones de aprendizaje a los 400 estudiantes que cursan allí ocho carreras universitarias del Programa Puentes. Asimismo, las autoridades entregaron 43 netbooks del Programa Conectar Igualdad Bonaerense a alumnos del nivel secundario y recorrieron los avances de obra del edificio del Centro de Educación Física Nº70.

A través del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, se otorgaron 162 escrituras gratuitas a familias del distrito y en favor del municipio para lotes donde se construirán nuevas viviendas.

Por su parte, Moccero remarcó: “En este contexto es imprescindible el trabajo articulado del municipio con el Gobierno provincial para lograr mejoras en educación, salud, seguridad e infraestructura”. “Ante un programa económico nacional que ajusta y atenta contra el trabajo, tenemos un Gobernador que promueve conciencia colectiva y solidaria, y que nos trae las inversiones que nos permiten cuidar a nuestros vecinos”, agregó.

Durante la jornada, se puso en funcionamiento una pala cargadora frontal para realizar mejoras en caminos rurales de las localidades de Golondrinas, Panadería Vieja y Otoño; en tanto se entregaron 10 máquinas de coser industriales destinadas al Taller Textil municipal, donde funciona la cooperativa “Textiles del Sudoeste”, conformada por 30 trabajadoras despedidas de la empresa DASS.

Por último, Kicillof afirmó: “Aunque cada vez nos cueste más, desde el Gobierno provincial vamos a continuar con las políticas de ampliación de derechos que llevamos adelante hace más de seis años”. “Nos quieren convencer de que el ajuste es el único camino, pero hoy en Coronel Suárez volvimos a demostrar que hay otra alternativa posible: es con más educación pública, más salud, más producción y más trabajo para todos y todas”, concluyó.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; los subsecretarios de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez; y de Justicia, Inti Pérez Aznar; la directora provincial de Procesos Productivos de la Economía Social, Florencia Villar; sus pares de Coordinación Interior Sur de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Gabriel Godoy; del Organismo de Control de Energía Eléctrica provincial (OCEBA), Osvaldo Barcelona; y de Vinculación con el Sistema Científico y Universitario, Juan Brardinelli; la senadora provincial Ayelén Durán; el diputado provincial Alejandro Acerbo; los intendentes de Guaminí, José Augusto Nobre Ferreira; y de Salliqueló, Ariel Succurro; la dirigenta Marisol Merquel; y la directora del CEF Nº70, Analía Daher.