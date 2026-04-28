Diputados tratará una declaratoria nacional de la Soberanía Patagónica 

Una comitiva encabezada por el intendente Ricardo Marino, funcionarios de su gabinete, el titular del Honorable Concejo Deliberante maragato, Amilcar Safe y ediles de los distintos bloques, participaron de un encuentro en la Cámara de Diputados de la Nación, buscando oficializar dos proyectos orientados a fortalecer la identidad histórica del sur argentino.

Uno, orientado a la creación del “Día Nacional de la Soberanía Patagónica” y el restante, para la declaración de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de la Fiesta de la Soberanía Patagónica. La actividad fue encabezada por la diputada Marina Salzmann, de Fuerza Patria.

El proyecto central propone instituir el 7 de marzo como fecha conmemorativa en todo el país, en homenaje a la Batalla del 7 de marzo de 1827, en Carmen de Patagones, una gesta clave en la defensa del territorio nacional frente al Imperio del Brasil.

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La iniciativa contempla su incorporación al calendario oficial, la realización de actividades educativas, culturales y académicas, y la inclusión de contenidos sobre la historia y la soberanía patagónica en el sistema educativo.

Asimismo, la declaración de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de la fiesta permitirá jerarquizar uno de los eventos culturales más representativos de la región, que tiene como epicentro a Carmen de Patagones y que cada año convoca a miles de personas. Se trata, en este caso, de un proyecto de resolución que busca fortalecer su reconocimiento institucional.

El encuentro -de significativa relevancia institucional para el distrito de Patagones- marcó un paso clave en el camino hacia el reconocimiento nacional de una fecha profundamente arraigada en la identidad local y regional, en vísperas del Bicentenario de la histórica gesta del 7 de marzo de 1827.

El intendente de Patagones, Ricardo Marino

Que se dijo

El jefe comunal maragato, Ricardo Marino, brindó una exposición centrada en el recorrido histórico, político e institucional que permitió consolidar el reconocimiento de Patagones como parte de la Patagonia argentina.

“No son proyectos de Marino, son proyectos de un pueblo unido. Todas las fuerzas políticas de Patagones han acompañado este camino, y eso hoy se ve reflejado en esta convocatoria”, expresó.

En la misma línea, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz destacó la relevancia histórica de la iniciativa.“Hay una historia pendiente de contar vinculada a la soberanía patagónica. Por su parte, la diputada de Río Negro, Adriana Sarquis, valoró el carácter regional de la propuesta: “Es una historia fascinante y muy poco conocida en gran parte del país. Estas iniciativas permiten poner en valor nuestra identidad patagónica”, señaló, destacando además los vínculos entre Carmen de Patagones y Viedma.

El encuentro incluyó además intervenciones de otros invitados, quienes expresaron su acompañamiento a las propuestas. Finalmente, según se informó, las iniciativas serán tratadas en la sesión prevista para el 29 de abril y continuarán su análisis en la Comisión de Cultura el 5 de mayo, en el marco del proceso parlamentario. (agencia Patagones)



