Olimpo-Pueyrredón, el adelanto de la LBB Oro; ¿podrá jugar un debutante mañana?

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Después del bombazo de Manuel Iglesias para la victoria de Villa Mitre sobre L.N. Alem, y del cual todavía se sigue hablando, la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Rubén Fillottrani, tiene continuidad con Olimpo y Pueyrredón, abriendo la séptima fecha, desde las 21, en el Norberto Tomás.

El partido lo dirigirán Emanuel Sánchez, Sebastián Arcas y Juan Agustín Matías.

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Pueyrredón tiene un récord de 4-2 y Olimpo, 2-4.

En el aurinegro retorna Gaspar Mariezcurrena (se recuperó de un desgarro) y nuevamente -como para lo que resta- no tendrá a Gonzalo Tejero, quien se desvinculó.

El local, dirigido por Ezequiel Zanni, en sus últimas tres caídas, ante Estrella, Estudiantes y Liniers, recibió un promedio de 88 puntos y convirtió a razón de 74 por partido.

La visita, en tanto, continúa sin Gonzalo Sagasti (una mano lesionada) y se suma a las ausencias Francisco Ruiz (cintura).

Purre perdió los dos primeros partidos (ante Alem y Napostá, anotando 71 y 77 puntos respectivamente.

A partir de ahí subió su media y lleva cuatro triunfos consecutivos, en los que convirtió 86 (a Villa Mitre), 87 (a Pacífico), 86 (a Barrio Hospital) y 81 (a Independiente), más allá que, al mismo tiempo, le fueron anotando más: 46, 69, 74 y 79.

Mañana

La fecha se completará mañana, con Bahiense del Norte-Liniers, Estrella-Estudiantes, Barrio Hospital-Villa Mitre, Independiente-Napostá y L.N. Alem-Pacífico.

Uno está y esperan otro

En Pacífico aguardan por el pase de Máximo Genitti, quien comenzó a entrenar con el plantel, tras su paso por Salta, donde jugó la última temporada de Liga Argentina.

El alero, el torneo pasado jugó la primera parte por Olimpo antes de emigrar.

De acuerdo con lo que le manifestó el jugador a "La Nueva" su idea es permanecer compitiendo en el torneo el tiempo que se extienda el receso de la Liga.

En Salta jugó 33 partidos, promediando 10,1 minutos, 1,9 puntos y 1,3 rebotes.

En tanto, Pacífico también aguarda que Tomás Sagarzazu -quien ya estuvo la temporada anterior-, finalice su participación en la Liga Federal con Deportivo Roca, para regresar a la ciudad y volver a vestir la camiseta verde.

Posiciones

Así se ubican:

1º) Napostá (5-1), 11 puntos

2º) Estrella (4-2), 10

2º) Pueyrredón (4-2), 10

2º) Bahiense (4-2), 10

5º) Estudiantes (4-2), 10

6º) Villa Mitre (3-3), 9

6º) Liniers (3-3), 9

8º) Pacífico (2-4), 8

8º) Independiente (2-4), 8

8º) Olimpo (2-4), 8

8º) Barrio Hospital (2-4), 8

12º) L.N. Alem (1-5), 7