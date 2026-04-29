Premios Gardel 2026: anunciaron la lista completa de los nominados
Lali, Cazzu y Milo J competirán por el mayor reconocimiento en una nueva edición de los galardones que reconocen lo mejor de la música nacional.
Los Premios Gardel anunciaron a los nominados para esta edición 2026. En las categorías principales se encuentran con mútiples nominaciones Lali, Cazzu, Milo J y más artistas nacionales.
La gala de entrega de premios se llevará a cabo el martes 26 de mayo y este año los galardones cuentan con 53 categorías que premiarán lo mejor de la música nacional y sus diferentes estilos.
En la categoría de Álbum del año, que el año pasado tuvo a CA7RIEL & Paco Amoroso como ganadores, se encuentran nominados Cazzu, Milo J, Lali, Babasónicos y Marilina Bertoldi.
Estos mismos artistas compiten también por Canción del año y se le suman Ángela Torres, Trueno, Yami Safdie y CA7RIEL & Paco Amoroso.
Lista de nominados
Álbum del año
Latinaje - Cazzu
No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali
La Vida Era Más Corta - Milo J
Cuerpos, vol.1 -Babasónicos
Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi
Canción del año
“Advertencia” - Babasónicos
“Niño” - Milo J
“Mejor que vos” - Lali & Miranda!
“Con Otra” - Cazzu
“Favorita” - Angela Torres
“El gordo” - Marilina Bertoldi
“Querida Yo” - Yami Safdie, Camilo
“Fresh”- Trueno
“#Tetas” - Ca7riel & Paco Amoroso
Grabación del año
“In the City” - Charly García, Sting
“Niño” - Milo J
“Mejor que vos” - Lali & Miranda!
Mejor álbum artista rock
Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi
El retorno - Santiago Motorizado
El (in) Correcto Uso de la Metáfora - Richard Coleman
Continhuará - Fernando Ruiz Díaz
Novela - Fito Paez
Mejor álbum artista pop
Cuerpo - Olivia Wald
Detalles - Zoe Gotusso
Mi Norte & Mi Sur - Diego Torres
No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali
No me olvides - Angela Torres
El Verdadero - Juan Ingaramo
Perfectas - Emilia
Mejor álbum conceptual
Tucumano Soy - Juan Falú
La Vida Era Más Corta - Milo J
Sandro Así - Ariel Ardit
Mejor álbum pop/rock
Polvo de estrellas - Turf
El regreso - Tan Biónica
Los lobos - Estelares
Ya no estoy aquí - Rayos Láser
Alter Ego - Silvestre y la Naranja
Mejor álbum en vivo
Juegue Kuelge - El Kuelgue
Hilda canta Charly 2 (En vivo) - Hilda Lizarazu
Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena - Nonpalidece
Conociedo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) - Conociendo Rusia
Trueno - Red Bull Symphonic- Trueno
Signos 25 años Vivo - Los Nocheros
En vivo Vol. I - Cindy Cats
Escena en vivo - Cruzando el charco
Mejor álbum grupo rock
Divididos - Divididos
Artificios - Indios
A tres días de la Tierra - Eruca Sativa
El club de la pelea I - Airbag
Cuerpos, Vol. I - Babasónicos
Él mató a un policía motorizado Sesión 20 aniversario - Él mató a un policía motorizado
Mejor álbum grupo pop
Nuevo Hotel Miranda! - Miranda!
Vandalos - Bándalos Chinos
4EVER - K4OS
Mejor álbum pop alternativo
Mi año gótico - Emmanuel Horvilleur
Hotcore - Taichu
En el ciber - Benito Cerati
Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso
Tanya - Juana Rozas
Mejor álbum rock alternativo
Exultante - Carca
Ceremonia - 1915
Instantáneo - Viva elástico
Quiero que lo yo te diga sea un arma en tu arsenal - Winona Riders
Mejor álbum rock pesado
Vive - Claudo Marciello
Legado - A.N.I.M.A.L
Alto viaje - Corvex
Mejor álbum urbano
Gotti B - Tiago PZK
Quimera - María Becerra
166 (Deluxe) retirada - Milo J
Saturación pop - YSY A
Lamba - FMK
Mejor canción de pop
“Perfecto final” - Conociendo Rusia, Nathy Peluso
“Día del amigo” - CA7RIEL & Paco Amoroso
“El ritmo” - Bandalos chinos
“Favorita” - Angela Torres
“Me gusta” - Miranda!, TINI
“Mejor que vos” - Miranda!, Lali
Mejor canción de rock
“El gordo” - Marilina Bertoldi
“In the City” - Charly García & Sting
“Volarte” - Eruca Sativa
“Pensando en ella” - Dante Spinetta
“Advertencia” - Babasónicos
“Aliados en un viaje” - Divididos
Mejor canción pop rock
“33″ - Lali, Dillom
“#Tetas” - CA7RIEL & Paco Amoroso
“Barry Lindo” - El Kuelgue
“Tus cosas (ft. Airbag)” - Tan Bionica
“Desastres fabulosos” - Conociendo Rusia, Jorge Drexler
Mejor colaboración
“Loco un poco” - Turf, Lali
“Tu misterioso alguien” - Luck Ra, Miranda!
“Campera de cuero” - Los Tabaleros, Las pastillas del abuelo
“Jangadero” - Milo J, Mercedes Sosa
“Mi vida” - Tan Bionica, Andrés Calamaro
“In the City” - Charly García, Sting
“Mejor que vos” - Miranda!, Lali
“Daddy Yankee: BZRP Music Sessions Vol. 0/66 - Bizarrap, Daddy Yankee
“Me gusta” - Miranda!, TINI
“Me contó un pajarito” - Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas
Mejor nuevo artista
María Wolff
Blair
Little Boogie & Stereo
Cindy Cats
Tuli
La Ferni
Sofía de Ciervo
Mía Folino
Las Tussi
Chechi de Marcos
143leti (TN)