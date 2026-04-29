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Premios Gardel 2026: anunciaron la lista completa de los nominados

Lali, Cazzu y Milo J competirán por el mayor reconocimiento en una nueva edición de los galardones que reconocen lo mejor de la música nacional.

Los Premios Gardel anunciaron a los nominados para esta edición 2026. En las categorías principales se encuentran con mútiples nominaciones Lali, Cazzu, Milo J y más artistas nacionales.

La gala de entrega de premios se llevará a cabo el martes 26 de mayo y este año los galardones cuentan con 53 categorías que premiarán lo mejor de la música nacional y sus diferentes estilos.

En la categoría de Álbum del año, que el año pasado tuvo a CA7RIEL & Paco Amoroso como ganadores, se encuentran nominados Cazzu, Milo J, Lali, Babasónicos y Marilina Bertoldi.

Estos mismos artistas compiten también por Canción del año y se le suman Ángela Torres, Trueno, Yami Safdie y CA7RIEL & Paco Amoroso.

Lista de nominados

Álbum del año

Latinaje - Cazzu
No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali
La Vida Era Más Corta - Milo J
Cuerpos, vol.1 -Babasónicos
Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi

Canción del año

“Advertencia” - Babasónicos
“Niño” - Milo J
“Mejor que vos” - Lali & Miranda!
“Con Otra” - Cazzu
“Favorita” - Angela Torres
“El gordo” - Marilina Bertoldi
“Querida Yo” - Yami Safdie, Camilo
“Fresh”- Trueno
“#Tetas” - Ca7riel & Paco Amoroso

Grabación del año

“In the City” - Charly García, Sting
“Niño” - Milo J
“Mejor que vos” - Lali & Miranda!

Mejor álbum artista rock

Para quién trabajas vol. I - Marilina Bertoldi
El retorno - Santiago Motorizado
El (in) Correcto Uso de la Metáfora - Richard Coleman
Continhuará - Fernando Ruiz Díaz
Novela - Fito Paez

Mejor álbum artista pop

Cuerpo - Olivia Wald
Detalles - Zoe Gotusso
Mi Norte & Mi Sur - Diego Torres
No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali
No me olvides - Angela Torres
El Verdadero - Juan Ingaramo
Perfectas - Emilia

Mejor álbum conceptual

Tucumano Soy - Juan Falú
La Vida Era Más Corta - Milo J
Sandro Así - Ariel Ardit

Mejor álbum pop/rock

Polvo de estrellas - Turf
El regreso - Tan Biónica
Los lobos - Estelares
Ya no estoy aquí - Rayos Láser
Alter Ego - Silvestre y la Naranja

Mejor álbum en vivo

Juegue Kuelge - El Kuelgue
Hilda canta Charly 2 (En vivo) - Hilda Lizarazu
Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena - Nonpalidece
Conociedo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) - Conociendo Rusia
Trueno - Red Bull Symphonic- Trueno
Signos 25 años Vivo - Los Nocheros
En vivo Vol. I - Cindy Cats
Escena en vivo - Cruzando el charco

Mejor álbum grupo rock

Divididos - Divididos
Artificios - Indios
A tres días de la Tierra - Eruca Sativa
El club de la pelea I - Airbag
Cuerpos, Vol. I - Babasónicos
Él mató a un policía motorizado Sesión 20 aniversario - Él mató a un policía motorizado

Mejor álbum grupo pop

Nuevo Hotel Miranda! - Miranda!
Vandalos - Bándalos Chinos
4EVER - K4OS

Mejor álbum pop alternativo

Mi año gótico - Emmanuel Horvilleur
Hotcore - Taichu
En el ciber - Benito Cerati
Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso
Tanya - Juana Rozas

Mejor álbum rock alternativo

Exultante - Carca
Ceremonia - 1915
Instantáneo - Viva elástico
Quiero que lo yo te diga sea un arma en tu arsenal - Winona Riders

Mejor álbum rock pesado

Vive - Claudo Marciello
Legado - A.N.I.M.A.L
Alto viaje - Corvex

Mejor álbum urbano

Gotti B - Tiago PZK
Quimera - María Becerra
166 (Deluxe) retirada - Milo J
Saturación pop - YSY A
Lamba - FMK

Mejor canción de pop

“Perfecto final” - Conociendo Rusia, Nathy Peluso
“Día del amigo” - CA7RIEL & Paco Amoroso
“El ritmo” - Bandalos chinos
“Favorita” - Angela Torres
“Me gusta” - Miranda!, TINI
“Mejor que vos” - Miranda!, Lali

Mejor canción de rock

“El gordo” - Marilina Bertoldi
“In the City” - Charly García & Sting
“Volarte” - Eruca Sativa
“Pensando en ella” - Dante Spinetta
“Advertencia” - Babasónicos
“Aliados en un viaje” - Divididos

Mejor canción pop rock

“33″ - Lali, Dillom
“#Tetas” - CA7RIEL & Paco Amoroso
“Barry Lindo” - El Kuelgue
“Tus cosas (ft. Airbag)” - Tan Bionica
“Desastres fabulosos” - Conociendo Rusia, Jorge Drexler

Mejor colaboración

“Loco un poco” - Turf, Lali
“Tu misterioso alguien” - Luck Ra, Miranda!
“Campera de cuero” - Los Tabaleros, Las pastillas del abuelo
“Jangadero” - Milo J, Mercedes Sosa
“Mi vida” - Tan Bionica, Andrés Calamaro
“In the City” - Charly García, Sting
“Mejor que vos” - Miranda!, Lali
“Daddy Yankee: BZRP Music Sessions Vol. 0/66 - Bizarrap, Daddy Yankee
“Me gusta” - Miranda!, TINI
“Me contó un pajarito” - Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas
 

Mejor nuevo artista

María Wolff
Blair
Little Boogie & Stereo
Cindy Cats
Tuli
La Ferni
Sofía de Ciervo
Mía Folino
Las Tussi
Chechi de Marcos
143leti (TN)

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