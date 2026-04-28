Fito Páez llega a Bahía y hoy arranca la preventa exclusiva

Bahía se prepara para recibir uno de los shows más destacados del año: Fito Páez llegará al Predio FISA el próximo 1 de Octubre.

El reconocido artista rosarino, dueño de una trayectoria histórica dentro del rock en español y creador de himnos generacionales, volverá a encontrarse con el público bahiense en una noche que despierta enorme expectativa desde su confirmación.

La venta de entradas comenzará hoy a las 12 del mediodía con una preventa exclusiva para clientes BBVA que abonen con tarjeta de crédito Visa, accediendo además al beneficio de 6 cuotas sin interés.

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En tanto, la venta general se habilitará este miércoles desde las 12 horas, con todos los medios de pago disponibles a través de TicketBahia.com. y Protickets.com.ar

Con clásicos inolvidables, una vigencia artística indiscutida y una conexión única con varias generaciones, la llegada de Fito Páez promete marcar una de las noches más importantes del año en Bahía.