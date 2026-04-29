Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este miércoles todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.425,55 para la venta y de $1.373,21 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,72% en relación al cierre del martes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.430,00 (-1,04%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.415,00 (-1,10%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.846,00 (-0,70%); el MEP cotiza a $1.438,18 (-0,66%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.493,48 (-0,82%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 582 puntos básicos (-0,60%).