Más de 400 conductores se sumaron al registro de plataformas digitales en Bahía

Cuando pasaron apenas tres semanas desde la apertura, 424 bahienses se sumaron al registro de conductores para plataformas digitales.

La inscripción, que continuará abierta durante mayo, se realiza en forma online a través de la app MiBahía. A partir de la sanción de la Ordenanza N° 22.242, en febrero pasado, la ciudad avanzó en la regulación de las plataformas digitales de transporte, con la implementación de un registro obligatorio y gratuito.

De este modo, se busca formalizar el servicio que se presta, exigiendo una licencia profesional y la verificación de los vehículos en los cuales se ofrecen viajes. En los años previos hubo muchos problemas respecto del funcionamiento de estas plataformas, con constantes protestas y agresiones entre taxistas, remiseros y choferes particulares.

La normativa vigente desde 2020 solo ofrecía duras sanciones a quienes trabajaban por medio de estas plataformas. Por el contrario, la actual reglamentación reconoce que "la economía de plataformas genera oportunidades de obtención de ingresos para las familias en un contexto de dificultades para el acceso al trabajo formal y frente al incremento del pluriempleo en el marco de la actual crisis económica".

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A partir de las más de 420 inscripciones, desde la comuna confirmaron que esta cifra "reafirma la aceptación y el compromiso de los prestadores bahienses para adherir a un marco normativo que garantice reglas claras en cuanto a seguridad, eficiencia y calidad en el servicio".

"Estas condiciones resultan imprescindibles para un tipo de transporte urbano que registra una creciente demanda por parte de la comunidad", se explicó.

Al respecto, se recordó que la formalización de los conductores en este registro permite validar la identidad y antecedentes de los prestadores; verificar los vehículos para garantizar estándares de confort y seguridad, y dar mayor transparencia a la prestación.