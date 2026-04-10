Comenzó el registro de conductores de plataformas digitales: 281 inscriptos en la primera semana

El Municipio de Bahía Blanca informa que en la primera semana desde su apertura oficial, el registro de conductores de plataformas digitales ya cuenta con 281 trabajadores inscriptos. El importante nivel de adhesión en estos primeros siete días demuestra el compromiso de los conductores con la normalización del servicio y el deseo de ofrecer un transporte de plataformas confiable y de calidad.

La formalización de los conductores en este registro permite:

* Validación de identidad y antecedentes de los prestadores.

* Verificación de los vehículos para garantizar estándares de confort y seguridad.

* Transparencia en la prestación de un servicio demandado por la comunidad

La inscripción continúa abierta y se realiza en forma online a través de la app MiBahía.

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La Municipalidad reafirma su compromiso de seguir trabajando en soluciones innovadoras que mejoren la movilidad urbana y generen nuevas oportunidades laborales bajo reglas claras para todos.