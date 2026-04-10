El BCRA anotó su segunda mayor compra de dólares en la era de Javier Milei

El Banco Central (BCRA) terminó este viernes su participación en el Mercado Libre de Cambios (MLC) con un resultado a favor de u$s457 millones.

Se trató de la segunda mayor compra de dólares desde que Javier Milei asumió la presidencia, detrás de la del 4 de abril de 2024 (u$s468 millones).

La autoridad monetaria aceleró sus compras en las últimas ruedas, en un contexto de calma en el tipo de cambio oficial debido al mejor clima en los mercados internacionales y el inicio de la cosecha gruesa. De este modo, en la semana terminó con saldo de u$s963 millones, el sexto más alto de la gestión.

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Asimismo, desde el inicio del nuevo programa de acumulación de reservas, que dio su puntapié en enero, el BCRA acumuló u$s5.421 millones.

Fuentes oficiales recordaron que la entidad que conduce Santiago Bausili adquiere divisas "tanto por pantalla como en bloque".

En este marco, las reservas se recompusieron. En términos brutos, durante la semana treparon u$s1.004 millones hasta los u$s45.431 millones, máximo desde el 13 de febrero.

Mientras que, en términos netos, volvieron a cerrar esta jornada en terreno positivo (u$s323 millones, según la estimación del economista Federico Machado).

El riesgo país cayó más de 9% en 3 días

El riesgo país argentino ya cayó casi 10% desde que EEUU e Irán decidieran un alto al fuego en su conflicto armado, sin embargo, los recientes eventos suponen que esa tregua está muy endeble.

Las acciones argentinas, por su parte, cerraron dispares, mientras que el mercado mira de cerca los acontecimientos.

La renta fija cerró con avances en casi todos los títulos de deuda soberana. Los que más subieron fueron los tramos largos de los Bonares y los Globales hasta 1,4% y 1%, respectivamente.

En la semana, tuvieron un desempeño excepcional con subas de hasta 4,5%, según PPI, y empujaron al riesgo país a recortar 9,6% de su nivel, ante la tregua en Medio Oriente.

En ese escenario, el riesgo soberano se ubicó en 553 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan. (Fuente: Ámbito Financiero).