El cambio que se viene en La Bombonera y aumentará la capacidad en 3.000 lugares

Ya hace varias semanas que La Bombonera se mantiene en la agenda por la famosa ampliación que permitiría el ingreso de 84.500 personas, 27.500 más de las que entran hoy. Mientras el proyecto sigue sorteando obstáculos legales y se acerca a ser autorizado, a falta del visto bueno de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Boca se embarcará en una modificación que dejará ingresar otros 3.000 espectadores.

La dirigencia de Juan Román Riquelme contrató especialistas para que lleven a cabo un estudio de isóptica, un cálculo arquitéctonico y geométrico utilizado para determinar la curva de visibilidad máxima en estadios, para el mismo se consideraron cuatro variables: la distancia con el campo de juego, el ángulo de visión, la altura de las filas y la pendiente de las tribunas. El resultado del mismo arrojó que era posible hacer cambios que aumenten la capacidad.

Gracias a esto se tomó la decisión de modificar las pendientes de las populares bajas, estas cuentan con una curvatura y pasarán a ser rectas. De esta forma, se acercarán a los arcos y permitirán el ingreso de 1.500 espectadores extra en cada una de ellas. Cabe destacar que esto forma parte de las remodelaciones planificadas.

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En sintonía, el cuadro de la Ribera ya trabaja en la quita de 500 asientos de la tribuna norte alta para que esta vuelva a ser popular, fruto de esto, 1500 xeneizes más podrán asistir a los partidos, también sigue en proceso la creación del flamante patio de comidas con once puestos gastronómicos en la platea L.

A su vez, en agosto se inauguraría el Hard Rock Café, una obra muy esperada por la inyección económica que implicará la llegada de la cadena, en ese mismo tiempo, se espera finalizar con la modernización de la puerta 3, que tendrá un frente totalmente nuevo con una pantalla led de 30 metros de largo importada desde Corea del Sur.