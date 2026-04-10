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Básquetbol.

Ganaron Altense, Comercial, San Lorenzo, Ateneo, El Nacional y Velocidad por la LBB Plata

Se disputó la cuarta fecha, con cinco triunfos locales y uno visitante.

Limpio lanzamiento de Juan Cruz Iturbide ante Rodrigo Blanco. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

(Noticia en desarrollo)

Altense mantuvo el invicto y como escoltas quedaron Ateneo, San Lorenzo, Comercial y Velocidad, al disputarse esta noche la cuarta fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

El verde puntaltense venció cómodamente a La Falda, por 79 a 48.

En los otros dos partidos que se enfrentaron dos que llegaban segundos, Comercial le ganó de visitante a 9 de Julio, 73 a 71 y San Lorenzo derrotó como local a Argentino, 83 a 64.

En tanto, El Nacional consiguió su primer triunfo ante un disminuido Sportivo Bahiense, 106 a 92; Ateneo superó a Bahía Basket, en Napostá, 79 a 78, mientras que Velocidad se trajo la victoria de Punta Alta, al vencer a Espora, 71 a 65.

Altense 79, La Falda 48

Altense (79): M. Ortega (8), E. Pordomingo (6), L. Jaimes (11), N. Zanabria (12), B. D'Amico (9), fi; B. Baier (16), J.M. Bicondoa (6), A. Lera (4), D. Agalupe (1), M. Simoncini (2), J. Gómez y G. Simoncini (4). DT: Nicolás Altamirano.

La Falda (48): P. Amigo (5), G. Fernández Vita, V. Kleja (13), F. Riccio (2), I. Frisón (11), fi; B. Jaratz, G. Cuchereno (2), I. Piriz (9), B. Mangiapane,J.P. Troja (2),  A. Viñuela (4) y J. Chazarreta. DT: Juan Miguel Vigna.

Cuartos: Altense, 23-11; 38-26 y 53-44.

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Ariel Mallimaci y Alberto Arlenghi⁩.

Cancha: Armando Traini (Altense).

9 de Julio 71, Comercial 73

9 de Julio (71): A. Pena (7), L. Lucchetti (11), R. Blanco (9), L. Vecchi (16), F. Escobar (6), fi; M. Costa (5), B. Rodríguez (4), S. Villegas (6), A. Osinaga (3), F. Flores (4), L. D'Amaro y E. Pratdessus. DT: Julián Turcato.

Comercial (73): G. Barcala (8), M. Maina (16), L. Orellano (2), F. Cardone (12), M. Álvarez (13), fi; J.C. Iturbide (7), R. Lorenzo (3), F. Lambrecht (4), F. Asensi (4) y S. Bussetti (4). DT: Gustavo Candia.

Cuartos: 9 de Julio, 24-26; 47-50 y 54-65.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Gabriel Jaramillo y Lucas Andrés.⁩

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

San Lorenzo 83, Argentino 64

San Lorenzo (83): R. Aguirre (7), L. Fernetich, J.I. De Pástena (25), F. Mariezcurrena (23), J. Coria (9), fi; M. Martínez (6), N. Herbik (2), J.P. Fuentes, J.N. Diez (9), S. Calvo, S. Seewald y L. Miranda (2). DT: Sebastián Aleksoski.

Argentino (64): J.P. Paronetto (7), N. Antonelli (7), J.C. Reschini (2), A. Puentes (9), M. Montanaro (22), fi; G. Parrotta (4), S. Boyé, F. Malmesi (2), B. Ugolini (6), J. Gonzalía,  F. Durando (5) y S. Lucanera. DT: Andrés Iannamico.

Cuartos: San Lorenzo, 27-15; 44-38 y 69-57.

Árbitros: Sebastián Arcas, Sebastián Giannino y Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

El Nacional 106, Sportivo 92

El Nacional (106): F. Dulsan (20), A. Catalán (30), R. Arce (17), I. Errazu (16), M. Cruglak (6), fi; O. Rayes (6), A. Ferreyra (2), S. Marzialetti (4), E. Walter (5), V. Díaz y U. Méndez. DT: Juan Cruz Santini.

Sportivo (92): M. Boccatonda (18), G. Martínez (25), L. Spinaci (5), U. Montes (11), M. Ayala (12), fi; J. Tuero (5), S. Sosa (14), B. Wais,T. Boubeé (2) y M. Rosso. DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: El Nacional, 28-27; 52-54 y 87-67.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Juan Agustín Matías y Joaquín Irrazábal.

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Bahía Basket 78, Ateneo 79

Bahía Basket (78): F. Salce, S. Russi (14), E. Kloster (12), M. Morando (10), S. Ponzoni (8), fi; B. Gigliotti (17), A. Durand (6), E. Jaime (11), J.M. Vázquez, B. Dutari y B. Figueré. DT: Juan Pablo Coronel.

Ateneo (79): M. Leiva (5), F. Percello (2), B. Sacomani (17), G. Mallemaci (26), D. Ezcurra (18), fi; T. Gómez Lepez, M. Casco (2), J. Margiotta, L. Gómez y T. Pozzi (9). DT: Alexis Amarfil.

Cuartos: Bahía Basket, 23-28; 45-48 y 65-65.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Joel Schernenco⁩ y Yamila Nicoletta.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Espora 65, Velocidad 71

Espora (65): M. Pascual, A. Miguez (17), M. Achor (2), L. Ruiz (8), T. Galant (13), fi; N. Cornago (17), J.M. Coronel (6), M. Veliz y J.I. Schiebelbein (2). DT: Juan Gilberto Soldini.

Velocidad (71): S. Ferrari (26), F. Berdini, B. Aceituno (11), A. Calderone, A. Icasto (14), B. Mandolesi (7), fi; S. Dutari (8), V. Périga, P. Pollio, J. Barco (5), S. Albizúa y R. Ayala. DT: Alan Rava.

Cuartos: Espora, 18-16; 37-26 y 54-53.

Árbitros: Horacio Sedán⁩, Leonardo Bressan⁩ y Ariel Di Marco.⁩

Cancha: José Galié (Espora).

Posiciones

1º) Altense, 8 puntos (4-0)

2º) Ateneo, 7 (3-1)

2º) San Lorenzo, 7 (3-1)

2º) Comercial, 7 (3-1)

2º) Velocidad, 7 (3-1)

6º) 9 de Julio, 6 (2-2)

6º) Sportivo, 6 (2-2)

6º) Argentino, 6 (2-2)

9º) El Nacional, 4 (1-2) (*)

9º) Bahía Basket, 4 (0-4)

9º) Espora, 4 (0-4)

12º) La Falda, 3 (0-3) (*)

(*) El martes disputarán el partido que tienen pendiente de la tercera fecha.

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